El PP iniciarà al setembre la seva 'guerra' contra el finançament català: l'estratègia per dividir al PSOE

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, atén mitjans, a la seu del PP, el 14 d'agost del 2024, a Madrid (Espanya). Bendodo ha analitzat l?actualitat política. - Gustavo Valiente - Europ

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciat que la seva formació presentarà al mes de setembre una bateria de mocions a tots els ajuntaments, diputacions provincials i Parlaments autonòmics per obligar les federacions territorials del PSOE a posicionar-se sobre el finançament singular per a Catalunya.

Així ho ha avançat Bendodo en declaracions als periodistes des de la seu nacional del PP, on ha explicat que aquestes iniciatives contra el concert econòmic per a Catalunya serviran “com a oportunitat per al socialisme que s'incomoda” amb aquest acord entre el PSC i ERC perquè Catalunya surti del règim comú i comenci a recaptar el cent per cent dels impostos.

"Sembla que hi ha socialisme que s'incomoda davant els desvaris de Sánchez i els seus: el socialisme de Barbón, el socialisme de Page o el socialisme del líder socialista a Extremadura", ha enumerat el dirigent del PP als barons del PSOE que es han mostrat més crítics amb aquest concert econòmic per a Catalunya.

Per això, els populars registraran al mes de setembre mocions a tots els ajuntaments, diputacions provincials i Parlaments autonòmics per sotmetre a votació el rebuig a la quota catalana i obligar les baronies del PSOE a posicionar-se.

"És una gran oportunitat per al socialisme que se sent incòmode per pronunciar-se en contra dels desvaris que està cometent el Govern d'Espanya", ha insistit Bendodo.

Feijóo es reunirà amb els barons

El dirigent del PP també ha parlat sobre la trobada que mantindrà el president popular, Alberto Núñez Feijóo, amb els seus presidents autonòmics al mes de setembre per armar un front comú contra la quota catalana, precisant que la data concreta d'aquesta convocatòria es coneixerà els propers dies.

En qualsevol cas, Bendodo ha recalcat que els principals temes que es posaran a sobre de la taula en aquesta reunió tenen a veure amb "la unitat d'Espanya" i de la "importància que tots els espanyols són iguals visquin on visquin": "Tots tenim el mateix dret a rebre les mateixes quantitats de diners de l'Estat, visquem on visquem”.

En aquest punt, el diputat malagueny ha posat en valor la reunió que va mantenir Feijóo i els presidents autonòmics del PP fa uns mesos, en què va sortir el compromís d'una selectivitat única en aquests territoris. "Són iniciatives que s'acorden en aquestes reunions tan importants", ha dit.