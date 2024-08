El president de la Xunta disposat a encapçalar l'oposició al "cupo català"

El President de la Xunta/ Foto: Galiciapress

El president de la Xunta, Alfonso Rueda, està "preocupat" per la situació política a Espanya, però sobretot per l'efecte dels "xantatges" de l'independentisme català en el finançament autonòmic i, després de ratificar el rebuig al concert econòmic que inclou el pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa, adverteix que no "tolerarà" greuges per a Galícia. Per això, està disposat a arribar "fins on sigui necessari".



"Em preocupen les conseqüències econòmiques que hi pot haver per a Galícia. No ho tolerarem i farem tot el possible, fins i tot encapçalant, si cal, un moviment de reacció", ha avisat, en una entrevista amb Europa Press, a la que ha apel·lat a estar previnguts davant la possibilitat que avancin "els xantatges" al Govern i les "cessions": "Estem preparats per reaccionar i Galícia, la primera".



Rueda ha assegurat que no es tanca a cap pas necessari per frenar un finançament singular a Catalunya, atès que Galícia "perdrà moltíssim" --la Xunta va xifrar en 444 milions l'any els fons que la comunitat deixarà de percebre si surt endavant concert del pacte de PSC i ERC per a la investidura del nou president català--.



En aquest escenari, el dirigent pontevedrés ha confessat que s'emporta "les mans al capdavant" quan veu "el silenci del BNG" i l'"aval" del PSdeG, "com sempre, a tot el que vingui de Madrid". No en va, Rueda ja ha rebutjat un model similar a la quota catalana per a Galícia i ha argumentat que el sistema és perjudicial per a la comunitat.



Molt crític amb el que veu "una cessió" feta "simplement" per "col·locar un president socialista a la Generalitat", augura dificultats a Illa per a la gestió a Catalunya. " Tant de bo li vagi bé, però em temo que ho faran xantatge cada dia i, a través d'ell, demanaran a Pedro Sánchez que segueixi fent noves cessions que van en perjudici dels altres", ha pronosticat .

Llegir més a Galiciapress