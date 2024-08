El PSOE, a la càrrega: demanarà investigar contractes de Feijóo i comissions de la parella d'Ayuso

La seu del PSOE, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press / Canva Pro

El PSOE ha anunciat que a partir del setembre durà a terme mesures parlamentàries i judicials per investigar, "fins a les últimes conseqüències", contractes atorgats per la Xunta de Galícia a empreses dirigides per la germana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i pagaments de Quirón Salud a la parella d'Isabel Díaz Ayuso , a més de "tot l'entramat que envolta aquestes comissions i l'habitatge on resideix la presidenta de la Comunitat de Madrid".

En una nota de premsa, Ferraz avança que si des del PP "no donen explicacions abans del mes que ve", emprendrà una sèrie d'iniciatives "per aclarir tot el que envolta aquests dos casos".

Els socialistes apunten que la germana de Feijóo "ha estat beneficiària, com a directiva per a Galícia de l'empresa Eulen, de contractes per valor de milions d'euros" i afegeix que gairebé quatre milions van ser concedits per una prima del president del PP "des dels seus responsabilitats al sistema de salut pública gallec".

"No és només un cas clar de nepotisme", segons el parer del PSOE, que assegura que l'actual president i successor de Feijóo a la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, ha continuat "ampliant els contractes a l'empresa de la germana de Feijóo fins i tot arribar als 17 milions d'euros en dos anys", segons informacions periodístiques. Denuncia que el PP utilitza la majoria absoluta al Parlament gallec per negar-se a comparèixer o que s'investigui "sobre aquests milions d'euros que circulen des de l'administració gallega a l'empresa dirigida per la germana de Feijóo". "Aquesta situació és insostenible", considera.

Respecte a Ayuso, el PSOE sosté que la presidenta madrilenya també es nega a donar explicacions sobre "comissions cobrades per la seva parella de l'empresa Quirón Salud, una de les beneficiades més grans per la privatització salvatge de la sanitat pública madrilenya".

"Ayuso ha d'aclarir si viu en una casa que s'ha pagat amb comissions d'un dels receptors de diners públics més importants de la Comunitat de Madrid; també ha d'aclarir si quan presidia els consells de govern de la CAM que aprovaven els pagaments a Quirón Salud , ja era coneixedora que la seva parella era comissionista per a aquesta mateixa empresa i sent ella, per tant, beneficiària a títol lucratiu”, reclama la formació que lidera Pedro Sánchez.

Segons el PSOE, aquest cas en té moltes més derivades i són "suficients" per a una comissió d'investigació o una instrucció judicial, indicant que la casa on resideix la presidenta d'una comunitat autònoma "no pot estar sota la sospita de suposats testaferros, préstecs en metàl·lic dels quals no es coneix el prestador ni l'origen dels diners, o fruit de la relació via comissions de la seva parella amb Quirón Salud". Els socialistes expressen que “ni Feijóo ni Ayuso tenen cap butlla per ser més que qualsevol espanyol”. "El seu interès a no donar explicacions només estén més la sospita sobre aquests casos", afegeixen.