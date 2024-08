El PP estudia demanar que la directora del CNI doni explicacions al Congrés

Esperanza Casteleiro (esquerra) és la directora del CNI. Foto: Europa Press

El PP estudia la possibilitat de citar al Congrés la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro , perquè aclareixi si els serveis d'Intel·ligència van tenir algun paper al dispositiu per aturar Carles Puigdemont o si van rebre ordres de mantenir-se al marge.

La llei encarrega el control parlamentari del CNI a la Comissió de Despeses Reservades del Congrés, que es reuneix a porta tancada i de la qual només en formen part un diputat per cada grup parlamentari. Aquest primer any de legislatura encara no s'ha estrenat.

Després de la reaparició i fugida de Carles Puigdemont, el PP ja va demanar la compareixença urgent de Pedro Sánchez i va exigir la destitució "immediata" dels ministres de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de Defensa, Margarita Robles , ja que considera que aquesta fugida només podria ser possible amb la col·laboració, per acció o inacció, del Govern central.

"Dimissions, el mínim exigible"

En declaracions a Europa Press , la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assenyalat que, en aquest cas, els cessaments i les dimissions són "el mínim exigible", i recorda que així s'han produït en altres països i també a Espanya, com quan va fugir Luis Roldán i va dimitir el ministre de l'Interior, aleshores Antoni Asunción.

"Els espanyols no hem de patir el descrèdit internacional que estem patint de la mà de Pedro Sánchez i ser el riot de qualsevol altra democràcia --ha assenyalat--. Cal demanar explicacions a qui ha fet que els Cossos i Forces de Seguretat no actuessin, com a qui ha anat desmantellant el que són els nostres serveis d'intel·ligència a Catalunya perquè no es pugui saber què va passar”.

En aquest sentit, a més de la compareixença de Sánchez, que ha de ser aprovada a final de mes per la Diputació Permanent, el PP també es planteja forçar la reunió de la Comissió de Despeses Reservades per interrogar la directora del CNI. "És una de les qüestions que nosaltres estudiem i que, per tant, plantejarem en el proper període de sessions", ha indicat Gamarra.