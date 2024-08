El PP recorrerà la llei d'amnistia al setembre per "tornar la dignitat als espanyols" / @EP

El PP presentarà a la tornada de l'estiu el seu recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia i alhora recusarà tres dels dotze integrants del Tribunal Constitucional: el president, Cándido Conde-Pumpido, i els dos membres que procedeixen del Govern, el exministre Juan Carlos Campo i l'exdirectora general de Moncloa Laura Díez.

Així ho ha anunciat la secretària general del PP, Cuca Gamarra, que considera que aquests tres magistrats " no donen garanties d'imparcialitat ni d'independència en la resolució a l'hora de conèixer i resoldre un recurs d'aquesta magnitud".

Segons la seva opinió, la Llei d'Amnistia és una "dolenta llei" que demostra que Pedro Sánchez no només és " un mentider compulsiu" , sinó que també es caracteritza per " ser un nyaps en la seva activitat legislativa".

IGUALTAT DAVANT LA LLEI

Reconeix que els efectes de la llei ja són irrevocables, ja que ja no es podrà processar els que han estat amnistiats, però " sí es podrà revertir la devolució de la dignitat a tots els espanyols" amb un altre Govern "que respecti i garanteixi que tots els espanyols són iguals davant de la llei".

Gamarra ha aprofitat per criticar que els ministres del Govern de coalició se sumin a les crítiques independentistes als jutges que frenen l?aplicació de la Llei d?amnistia i creu que el PSOE "ha perdut les essències mínimes d?una democràcia on la separació de poders i el respecte i el suport al Poder Judicial és una de les premisses bàsiques ”.

"És la clara demostració que no tenim un Govern que governi, sinó que tenim un Govern que per poder ocupar les institucions depèn dels independentistes i que no té cap mena d'objecció ni d'escrúpol a assumir el discurs de l'atac al Poder Judicial si amb això es garanteix el suport un mes més o el suport a una iniciativa en què necessiti els vots dels independentistes", sosté.

"SÁNCHEZ BUSCA ROMANDRE EN EL PODER"

Per a la dirigent popular, aquest primer any de legislatura ve marcat per "la compra d'investidures", primer la de Sánchez i ara la de Salvador Illa a la Generalitat: " Pedro Sánchez l'únic que busca és romandre al poder a qualsevol preu. I això és una corrupció política que no es pot permetre i que no es pot normalitzar”, ha emfatitzat.

Però Gamarra està convençuda que a Sánchez "no li sortirà gratis convertir la política espanyola en un soc" : "Haurà pogut indultar i amnistiar, però la democràcia espanyola i els espanyols no indultaran ni amnistiaran".

A més, assegura no tenir "cap dubte" que el nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sortirà al pas d'aquestes crítiques a jutges i també espera que el Tribunal Constitucional no permeti que sigui el Govern qui "li marqui el full de ruta" amb aquestes declaracions de ministres anticipant les resolucions que han d'adoptar.

Segons la seva opinió, " aquest Govern ja ha demostrat que està inhabilitat per a un funcionament normal de la democràcia " i "el que hauria de fer és aplicar les resolucions judicials quan té obligació d'aplicar-les". "Això és la separació de poders i la normalitat democràtica", ha afegit.