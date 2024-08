El PSOE contraataca: demana explicacions a Feijóo i Ayuso pels contractes als seus familiars

El PSOE contraataca i demana explicacions a Feijóo i Ayuso pels contractes als seus familiars / @EP

El PSOE ha advertit el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso , que es posarà " mans a l'obra" per vetllar pels impostos pagats pels gallecs i madrilenys si no ofereixen "explicacions immediates" sobre les "relacions" amb les empreses que contracta la Xunta i la Comunitat de Madrid.

Exigim explicacions immediates i, si no, serà el Partit Socialista el que es posarà mans a l'obra per vetllar per tots els mitjans pels impostos pagats pels gallecs i pels madrilenys" , ha indicat la portaveu del PSOE aquest diumenge, Esther Peña , en unes declaracions remeses als mitjans, en què afirma que aquestes empreses "suposen un forat negre al qual cal posar llum ".

" Si la teva cosina li adjudica 4 milions en un contracte públic a la teva germana, alguna cosa no funciona bé en aquesta administració pública", ha denunciat Peña, que ha afirmat que durant el mandat de Feijóo a la Xunta es van adjudicar 37 milions d'euros de diners públic a l'empresa Eulen, que, " casualment dirigia la seva germana a Galícia".

Per aquesta raó, el PSOE sol·licita "una investigació formal" i que es presentin cadascun dels contractes que es van adjudicar, així com altres ofertes alternatives que es van presentar, ha indicat Peña: " Són molts milions d'euros circulant a la família del senyor Feijóo, milions de diners públics".

Aquest divendres el PSOE ja va anunciar que a partir del setembre emprendrà mesures parlamentàries i judicials per investigar contractes de la Xunta amb la família de Feijóo i comissions de la parella d'Ayuso.

Demanen, a més, explicacions a Ayuso per contractes adjudicats a Quirón Salud. Segons s'indica en un comunicat del PSOE, Quirón Salud apareix com a pagadora de comissions de material sanitari durant la pandèmia a la parella de la presidenta, a més de tenir " vincles que no han estat explicats que porten a ramificacions d'empreses a Panamà i pagaments del àtic de luxe a Chamberí , amb préstecs d?un milió d?euros en metàl·lic d?un prestador anònim".

El PSOE denuncia que tant Eulen com Quirón tenen un nexe en comú: "La família propietària de la primera, i una exdirectiva de la segona, apareixen com a inversors al canal de Youtube 'Estat d'Alarma', creat per Javier Negre ". "Ara sabem que, part dels beneficis d'aquest contracte, es van fer servir per finançar pseudomitjans de comunicació que escampaven bulls i atacs contra el govern d'Espanya" , ha afirmat Peña.