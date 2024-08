Nova reunió del CGPJ, encara sense president, per tractar temes de caràcter urgent

Foto: Europa Press

Els nous vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) començaran a assumir les seves funcions aquest dilluns 19 d'agost en un Ple que tractarà assumptes ordinaris, però de caràcter urgent, com ara jubilacions i nomenaments de jutges substituts.

Tot i això, encara no s'ha aconseguit un consens entre els blocs conservador i progressista per elegir el president o presidenta de la institució. Per això, decisions de més rellevància política, com ara adoptar una postura institucional en suport al Tribunal Suprem davant els recents atacs de Junts i del mateix Govern, romanen fora del seu abast.

Fonts de l'òrgan han confirmat a El Periódico , mentre no es designi la Presidència, les facultats del Consell estan significativament limitades. Des del bloc progressista indiquen: "Seguim amb màxim interès totes les notícies i referències que afecten directament o indirectament àmbits judicials, però no hem rebut peticions d'empara de cap dels afectats".

Tant des d'aquest sector com des del conservador s'assenyala que, després del fracàs del segon intent de nomenar president al Ple del 5 d'agost passat (en què cada bloc de deu vocals va donar suport als seus propis candidats), han tingut lloc trobades informals sense que s'hagi aconseguit un avenç significatiu. Respecte a la possibilitat d'aprofitar la reunió de dilluns que ve, les mateixes fonts admeten que no és el moment adequat per reprendre la discussió, ja que no tots els vocals estaran a Madrid, ja que molts participaran en el Ple des dels seus llocs de vacances.