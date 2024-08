Albiol respon a Díaz: "La majoria d'immigrants il·legals acaben okupant vivendes"

Albiol i Díaz s'han embrancat a les xarxes. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha retret a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, la seva actitud "happy flower i bonista" amb la immigració irregular, assenyalant que no té res a veure "amb els problemes reals dels veïns", temps que ha insistit que en la "majoria de casos" acaben "okupant habitatges de manera il·legal o vivint amuntegats" perquè no poden treballar.

Així s'ha pronunciat el dirigent del PP després que la també ministra de Treball l'acusés en xarxes socials de llançar "bulos racistes" com els que han provocat "desenes de linxaments" al Regne Unit i ha qualificat de "preocupant" que el PP "segueixi aquest camí" a Espanya. Albiol va escriure a 'X' que, viatjant en un ferri Eivissa-Barcelona, va veure com "uns deu homes marroquins"" van embarcar i tenien telèfon, ulleres de sol i "algun fins i tot amb un cos de gimnàs". "Això acabarà com França abans que després. Al mateix temps", va subratllar.

En declaracions a Antena 3, Albiol ha insistit que va ser una publicació a 'X' que "descrivia una realitat" amb "dades que són objectives" però "no genèriques" amb la immigració que arriba. Així, el regidor ha qüestionat les persones que volen acollir "absolutament tothom". "No ho comparteixo però el respecto. Que em diguin que una vegada arriben a Barcelona, què es fa amb aquestes persones?", ha preguntat.

Segons la descripció d'Albiol, el Govern deixa els immigrants "a la seva llibertat" i que visquin "com puguin". Al seu parer, en "la majoria de casos" les persones "que no tenen recursos econòmics" acaben "acaben okupant habitatges de manera il·legal" o viuen amuntegats amb altres compatriotes. Així, ha lamentat que no es faci cap seguiment als immigrants.

Respecte a la publicació de Yolanda Díaz, l'alcalde de Badalona ha retret que és "una senyora happy flower " instal·lada "en una dimensió" que no té a veure amb els problemes reals de "la majoria de veïns".

"Li diria que la vicepresidenta del Govern i moltes de les persones que parlen amb aquest discurs bonista, el que haurien de fer és parlar amb els veïns que pateixen les conseqüències d'aquest tipus d'immigració", ha retret.