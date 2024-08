La vicelehendakari rebutja les comparacions entre la fiscalitat basca i la que demana Catalunya

Bengoetxea, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La vicelehendakari i consellera de Cultura i Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, creu que el concert econòmic basc és "incomparable" amb "res" (en referència a la fiscalitat que vol Catalunya) i ha subratllat que té "totes les garanties jurídiques, les espanyoles i les europees".

A més, ha insistit que "s'ha de tancar la carpeta estatutària" aquesta legislatura i es treballa per efectuar "com més aviat millor" 6 traspassos. Així ho ha dit en una entrevista concedida a Onda Vasca , en què ha assenyalat, després de l'acord en matèria de fiscalitat aconseguit a Catalunya, que el concert basc és "incomparable".

Bengoetxea ha subratllat, en relació a l'acord català, que “és bo que Catalunya tingui estabilitat” i que “s'arribin a acords”. En tot cas, ha rebutjat comparar el concert basc "amb res" i ha remarcat que és "un concert singular que té totes les emparas possibles".

"No hi ha més empara i no hi ha més rigor jurídic que el que té el nostre Concert", ha assenyalat, recordant que està "avalat" per la Constitució i també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a més que "es va blindar pel Tribunal Constitucional l'any 2016". Per tant, ha valorat que “té totes les garanties i recull els principis de subsidiarietat i de solidaritat”.

Després d'incidir en el fet que el concert és "l'eina gràcies a la qual aquest país ha pogut tenir les quotes de creixement que té", ha apel·lat que "no ens vinguin la moto" perquè el concert euskera "té totes les garanties jurídiques, les espanyoles i les europees”.

Comissió bilateral

Ibone Bengoetxea ha apuntat que la Comissió bilateral es reunirà previsiblement al setembre i, després de recordar que al juliol ja es va mantenir una primera trobada entre el ministre Ángel Víctor Torres i la consellera María Ubarretxena, ha avançat que “falta ara que els equips tècnics vagin materialitzant les propostes i ara el que toca és treballar, debatre, compartir, integrar i arribar a acords”. L?important és arribar a acords", ha plantejat.

La vicelehendakari ha destacat que el nou Govern Basc treballa en aquest i altres assumptes amb “molta exigència”. Entre aquestes àrees, es troba de l'autogovern i també el del pacte per la salut proposat pel Lehendakari, Imanol Pradales, en què el 5 de setembre es començarà els treballs i s'espera que "per al març" del 2025 es vegin " resultats".

Amb aquests dos àmbits, ha citat el de l'habitatge i l'objectiu de baixar a menys del 5% la taxa d'atur en aquesta legislatura. "Són quatre assumptes clau que requereixen grans acords de país. Crec que aquesta ha de ser també la legislatura dels grans acords de país i aquests quatre assumptes són un exemple d'aquests acords", ha apuntat.