El PP critica que Sánchez accedeix a reunir-se "a contracor" amb el president de les Canàries

Clavijo i Sánchez, en una trobada anterior. Foto: Govern de Canàries

La vicesecretària d'Igualtat, Conciliació i Política Social del PP, Ana Alós, ha acusat aquest dimecres 21 d'agost el president del Govern, Pedro Sánchez, de rebre el president de les Canàries, Fernando Clavijo, "reganyants". A més, li ha demanat una trobada amb la resta de presidents autonòmics, entre el desafiament migratori.

Així ho ha posat de manifest Alós després de conèixer-se el 20 d'agost passat que el gabinet de Sánchez s'havia posat en contacte amb el Govern regional perquè tingués lloc una reunió entre els dos mandataris. Aquesta trobada serà el proper divendres 23 d'agost a l'illa de La Palma i la crisi migratòria serà un dels punts principals a tractar.

Igualment, la dirigent popular ha criticat que Sánchez "sempre" tingui temps "per accedir a les peticions dels socis independentistes", en lloc de reunir-se també amb la resta de presidents autonòmics, tal com el PP li ha reclamat.

"Ara que per fi, encara que sigui contracor, Sánchez es reunirà amb el president de les Canàries, l'animem des del Partit Popular que es reuneixi també amb la resta de presidents de comunitats autònomes, que convoqui aquesta conferència de presidents que l'hem demanat des de fa uns quants mesos, que ells el porten reclamant des de fa més d'un any i que fins ara no ha estat capaç de convocar per tractar assumptes tan importants com el repte de la immigració a què ens enfrontem al nostre país", ha apuntat Alós .

En aquest sentit, ha dit que Espanya necessita un Govern "que governi amb lleialtat", perquè, al seu parer, "no és bo que ajuntaments i comunitats autònomes s'assabentin pels mitjans de comunicació de l'arribada de centenars de persones migrants a els seus municipis sense haver estat informats, ni acordats, ni haver tingut temps per preparar la ciutat o el municipi, per petit que sigui, per a l'arribada d'aquestes persones”.

Davant la "inacció" del Govern, la vicesecretària del Partit Popular ha destacat la bateria de mesures que ha plantejat el seu partit per fer front a aquesta qüestió.