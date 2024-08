El PP denuncia que "la Llei de Paritat és un altre nyap de Sánchez que elimina drets consolidats"

Arxiu - El PP proposa ajudar a finançar les despeses del personal de suport que acompanyi persones amb discapacitat al seu lleure - PP - Arxiu

El diputat regional del Partit Popular (PP), Santiago López Noguera, ha denunciat que "la Llei de Paritat és un altre nyap de Pedro Sánchez que elimina drets consolidats de milers de treballadors i treballadores", segons han informat fonts del partit en una nota de premsa.

"És molt greu que la nova norma, presentada a so de bombo i platerets com a gran conquesta del feminisme i els drets laborals, faciliti l'acomiadament d'empleats amb adaptació de jornada", ha criticat López Noguera. "Resulta inadmissible que la nova llei deixi en la desprotecció més absoluta aquells treballadors que s'acullin, no només a una adaptació de jornada, entre els quals per cert hi ha moltes dones, sinó al permís de cinc dies per cura d'un familiar per accident, malaltia greu o hospitalització", ha assenyalat el parlamentari autonòmic.

"La ministra ha lamentat el que ha qualificat com a 'error tècnic', però ja són massa els 'errors tècnics' que ha comès el Govern de Sánchez en l'elaboració de les seves lleis", ha subratllat López Noguera, que sobre això ha apuntat que "no són precisament errors sense importància, ja que els seus efectes són totalment contraproduents per a persones que han vist reduïts els drets".

"La realitat és que el Govern socialista no vol aprendre de les nefastes conseqüències de la llei del 'només sí que és sí', que ha beneficiat més de mil delinqüents sexuals, i torna a legislar a cop d'ideologia, sectarisme i propaganda", ha assenyalat López Noguera. "La barreja de populisme i incompetència del Govern de Sánchez està sent letal per als drets de les persones", ha lamentat el diputat del PP, que ha demanat a l'Executiu central "més rigor i menys demagògia", ha dit.