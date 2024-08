El president de les Canàries proposa "un Decret llei" per reformar la llei d'estrangeria

Clavijo, en una compareixença. Foto: Europa Press

El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha insistit que l'ideal és que la reforma de la llei d'estrangeria seria fer-ho mitjançant un Decret llei, tot i que va matisar que l'important és que tiri endavant.

Així ho ha dit en declaracions als mitjans de comunicació, on va afegir que a la reunió amb el president, Pedro Sánchez, que tindrà divendres 23 d'agost a La Palma es parlarà del repunt migratori, però també de l'agenda canària o els Pressupostos Generals de l'Estat 2025, entre d'altres.

En qüestió migratòria, el canari demanarà la col·laboració de l'Administració de l'Estat. "Continuem mantenint que, efectivament, són menors i les comunitats tenim una responsabilitat, però són immigrants i l'Estat té una altra responsabilitat", va afirmar.

A més, va insistir en la importància de la modificació de la llei d'estrangeria; en la despesa sanitària que es dedica als migrants, xifrada recentment en uns 30 milions d'euros; o a les polítiques de cooperació i desenvolupament a Àfrica.

"L'important és que es faci una modificació perquè ja no estan arribant només a les Canàries, ja estem parlant de Ceuta, ja estem parlant d'Alacant, però és que era evident que això passaria i ja ho portem temps dient-ho, després hem de donar una resposta com a país a tota aquesta gent i especialment als menors".

Qüestionat sobre la proposició no de llei que va registrar aquest dimarts PP al Congrés dels Diputats una per la qual insta el Govern a incrementar els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) encarregats de la protecció de les fronteres davant del desafiament migratori, el president canari va reiterar la solució al problema migratori està en el consens.

Per això, ha assenyalat que no ha pogut llegir la proposta en tots els termes. "Jo crec que si tots volem donar una resposta, hem de buscar el consens perquè sigui unànime. Si al final el que volem és anar cadascun pel nostre costat, ja que no tindrem una resposta homogènia", va exposar.