Més problemes per a Sánchez: Compromís amenaça de retirar el seu suport al Govern

El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví - EP

El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, adverteix el PSOE i la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, "que no compti amb Compromís" si no aborda "d'una vegada per totes el infrafinançament valencià" en aquest nou model per reformar un sistema caducat des de fa deu anys.

"La ministra Montero ha de deixar d'una vegada per totes de fer de Montoro, ha de deixar d'amagar el cap sota l'ala, de fer declaracions enutjoses i ha d'abordar d'una vegada per totes el problema del finançament", manifesta en declaracions remeses a els mitjans aquest dimecres a la tarda.

Baldoví es pronuncia així un dia després que Montero es mostrés a favor que Catalunya tingui un finançament singular i rebutgés que sigui un concert econòmic o una "reforma a l'ús" del finançament autonòmic, sinó una "fórmula per aprofundir a l'autogovern" català.

A més, la ministra va convidar les autonomies que "s'inspirin en l'acord" PSC-ERC "per poder explorar altres rutes, altres camins que permetin satisfer" les demandes que tenen en matèria de finançament "sense que això impliqui en cap cas fer fallida la solidaritat del conjunt per a la prestació d'aquests serveis”.

Davant d'aquestes paraules, Baldoví veu necessari resoldre “el problema del finançament per a Catalunya prèviament i fonamentalment per a aquelles comunitats autònomes que estan sent pitjor tractades per un sistema de finançament que fa deu anys que està caducat”.

Es tracta, ha recordat, d'“un problema que Montero hauria d'haver abordat ja en lloc de deixar passar el temps, deixar passar els anys sense fer absolutament res”.

"Per tant, dir ben clar al PSOE ia la senyora Montero que ja està bé d'amagar el cap sota l'ala. És el moment de les solucions, dels fets i d'una vegada per totes d'abordar el model d'un nou sistema de finançament que contempli el deute il·legítim que els valencians hem pagat i un sistema d'anivellament", ha reivindicat, després de reiterar que la Comunitat és "la comunitat autònoma pitjor finançada per culpa del PSOE i del PP".