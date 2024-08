La presidenta d'Extremadura carrega contra Montero: "Tracta els espanyols com a tontos"

Maria Guardiola, en una intervenció pública. Foto: Europa Press / Canva Pro

La presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, ha criticat el "joc de malabars" de la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sobre el concert econòmic per a Catalunya i ha assegurat que tracta els espanyols com si fossin "tontos".

"Ara estem veient com la ministra vol fer aquest joc de malabars de no saber si anomenar-lo concert, quota, ens tracta els espanyols com si estiguéssim ximples, ia mi tant me fa, ella diu que li diem com vulguem, jo el que ho anomeno és irresponsabilitat, ho anomeno deslleialtat, ho anomeno privilegis, xantatges, ho anomeno desvergonya" , ha asseverat.

En aquest sentit, ha considerat "absolutament inassumible" que per assegurar la investidura de Salvador Illa "s'estigui jugant amb l'Estat", ja que, com ha recalcat, "això no va d'Extremadura, ni de la Comunitat de Madrid, ni de Múrcia, ni de València, això va de nació”.

Així, Guardiola ha insistit que "va de país, va de recursos, que són de tots, i de la igualtat entre espanyols". "Que és el que defensem i el que defensaré sempre, i la solidaritat entre els territoris", ha abundat.

D'altra banda, preguntada també per les converses mantingudes amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre els menors migrants, María Guardiola ha assegurat que aquestes converses també s'han produït amb altres regions, moment en què ha subratllat que per a la Junta és "absolutament fonamental" la "lleialtat entre institucions i la col·laboració entre regions".

Així, ha insistit que ella defensa la "unitat" d'Espanya, cosa que, segons la seva opinió, "ara mateix no pot dir Vox ni pot dir el Govern d'Espanya", i ha mostrat l'empatia del seu Executiu davant de la "situació dramàtica" que està vivint Canàries o Ceuta.

Migració

La presidenta autonòmica ha assenyalat que Vivas li va transmetre la seva preocupació per la situació actual i s'ha mostrat a la seva disposició per, en la mesura de les seves possibilitats, que són "molt limitades", donar-li un cop de mà i ser imaginatius.

"Fins i tot comptar amb les entitats del tercer sector per poder ajudar aquests nens i nenes que no tenen culpa d´una absència de política migratòria per part del Govern d´Espanya".

Finalment, sobre les crítiques de Vox en aquest sentit, Guardiola ha assegurat que no l'afecten, atès que té el seu “objectiu marcat”. "Ho tinc molt clar i l'únic que vull és millorar la vida dels extremenys i extremenyes i en això em deixaré totes les energies", ha apuntat.