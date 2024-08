Feijóo adverteix que el PP no pot acceptar immigrants il·legals que arriben a Espanya amb màfies

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP | Arxina

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilitzat el president del Govern, Pedro Sánchez, del "récord d'immigració il·legal" que està registrant Espanya aquest any, mentre que països com Itàlia i Grècia estan reduint les arribades, i ha advertit que el seu partit no pot acceptar immigrants que arriben irregularment a través de màfies per evitar complir les lleis espanyoles.

"Hi ha una crisi migratòria com a conseqüència d'una absència de política migratòria. I el president del Govern, que hauria d'haver fet aquest viatge fa anys, ho fa ara en plena crisi migratòria a Espanya", ha denunciat Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press poc abans que Sánchez iniciï, entre el 27 i el 29 d’agost, una gira per Àfrica que el portarà a Mauritània, Gàmbia i Senegal.

El cap de l'oposició, que porta ulleres de sol perquè encara es recupera de l'operació de despreniment de retina a la qual es va sotmetre aquest estiu, ha afirmat que el president del Govern "no ha complert els seus deures" per frenar la immigració irregular, que és "més acusada" cada any. "Portem sis anys amb aquest Govern i estem, tant l'any passat com aquest, davant dels rècords d'immigració il·legal a Espanya", ha manifestat.

Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior difós aquest mes d'agost, un total de 31.155 persones migrantes han arribat a Espanya de manera irregular en el que va d'any, cosa que suposa 12.410 persones més que en el mateix període del 2023 (66,2%). Del total de migrants que van arribar per via marítima, 22.304 van entrar a Canàries, un 126,1% més que l'any passat.

"És difícil ser més irresponsable"

Després d'accentuar que Espanya "mai" ha viscut "una situació com aquesta", Feijóo ha criticat que el Ministeri de l'Interior "miri cap a un altre costat", el de Exteriors "s'exclogui d'aquest problema", a la ministra d'Infància "no se la deixi actuar" quan és responsable dels menors migrantes i s'hagi "encarregat" aquest tema al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que va ser president de Canàries.

"Estem davant d'una evident crisi migratòria i el president del Govern el que hauria d'haver fet fa anys sembla que intentarà fer-ho la setmana vinent. Comprendrà vostè que és difícil ser més irresponsable", ha afirmat, per insistir que l'Executiu "ha acreditat que no té una política migratòria" malgrat que el país està patint una crisi migratòria "com mai".

Feijóo ha subratllat que països com Itàlia o Grècia "han baixat l'impacte de la immigració il·legal que mouen les màfies" que "es dediquen al tràfic de persones". "I el Govern ha passat de desplaçar-se a rebre un vaixell com l''Aquarius', al principi de la primera legislatura del senyor Sánchez, a tenir 6.000 menors a Canàries allà bloquejats i a no auxiliar el Govern canari", ha manifestat.

Feijóo ha defensat una immigració regular a Espanya, amb persones que arriben a Espanya a "treballar" i "complir les lleis", recordant que al nostre país hi ha un problema de natalitat i d'envelliment de la població.

No obstant això, ha recalcat que "la immigració irregular" no es pot "acceptar" i ha criticat els que arriben a Espanya de manera "il·legal a través de màfies" per "no complir les lleis espanyoles". "Quan arriben immigrants il·legals que no accepten les lleis del nostre país a través de traficants de persones, hem de rebutjar aquesta immigració il·legal", ha afegit.

Per tant, ha insistit en que "immigració legal, sí; immigració il·legal, no" i ha culpabilitzat el Govern de Sánchez de no tenir una política migratòria i d'incórrer en una "enorme deixadesa" de funcions davant les comunitats autònomes, un comportament que ha qualificat d'"irresponsable".

En ser preguntat si està disposat a obrir contactes amb el Govern per intentar una reforma pactada de la Llei d'Estrangeria sobre la derivació de menors migrants, una proposta que el Congrés va rebutjar al juliol amb els vots del Grup Popular, Junts i Vox, Feijóo ha retret al Govern que pretengués "negociar per whatsapp", cosa que, segons el seu entendre, "sembla una broma".

El president del PP ha recalcat que la seva formació va formular una proposta concreta que va traslladar al Govern per arribar a un acord i ha mantingut el seu "compromís en la recepció de menors no acompanyats conforme a les quotes que estaven pactades en la Conferència Sectorial", cosa que, segons ha dit, li ha "costat l'estabilitat en cinc governs autonòmics", en referència a la ruptura dels pactes amb Vox.

"Per tant, si hi ha un partit coherent en matèria d'immigració que li ha costat l'estabilitat en cinc governs autonòmics, aquest és el PP. Si hi ha un Govern que fa demagògia, que improvisa, que no té política migratòria i que ningunea el primer partit d'Espanya, aquest és el PSOE", ha manifestat.

A continuació, ha destacat que a Europa van aconseguir segellar un pacte d'immigració però l'Executiu espanyol no l'ha "activat". "El Govern no ha declarat l'emergència nacional en tot el territori, no ha activat la solidaritat europea, no ha treballat amb les eines dels seus col·legues europeus i no ha comptat amb l'oposició, amb el primer partit d'Espanya, per a la seva política migratòria", s'ha queixat.

També s'ha queixat que Sánchez "ninguneï" als presidents autonòmics de les CCAA governades pel PP i no hagi convocat la Conferència de Presidents per parlar sobre immigració, un extrem que "alguns d'ells" han portat als tribunals.

Feijóo ha defensat la necessitat que hi hagi contactes del president del Govern tant amb els presidents autonòmics com amb el cap de l'oposició per parlar de temes d'Estat. No obstant això, ha dit que Sánchez no promou aquests encontres perquè "la majoria són del Partit Popular".