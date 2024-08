Abascal respon a Feijóo per les seves paraules sobre immigració: "Vas obligar a trencar els governs dient el contrari" | Europa Press

El president de Vox, Santiago Abascal, ha respost aquest dissabte al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha indicat que el PP no pot acceptar immigrants il·legals que arriben a Espanya amb màfies.

"¡Deixa d'enganyar la gent! Vas obligar els teus barons a trencar els governs dient exactament el contrari", ha escrit Abascal a la xarxa social X.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder del PP ha responsabilitzat al president del Govern, Pedro Sánchez, del "rècord d'immigració il·legal" que està registrant Espanya aquest any mentre països com Itàlia o Grècia estan reduint les arribades, i ha avisat que el seu partit no pot acceptar immigrants que arriben irregularment a través de màfies per no complir les lleis espanyoles.

Feijóo ha defensat una immigració regular a Espanya, amb persones que vénen a treballar i a complir les lleis, recordant que al nostre país hi ha un problema de natalitat i de envelliment de la població.

No obstant això, ha recalcat que "la immigració irregular" no es pot "acceptar" i ha criticat els que arriben a Espanya de manera "il·legal a través de màfies" per "no complir les lleis espanyoles". "Quan arriben immigrants il·legals que no accepten les lleis del nostre país a través de traficants de persones, hem de rebutjar aquesta immigració il·legal", ha subratllat.