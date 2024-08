Puente carrega contra la dreta per dir que "la migració és una font de problemes"

Óscar Puente, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha criticat que la dreta s'hagi "estirat en braços d'alguns aspectes de les tesis de la ultradreta" i s'hagi "abraçat a la idea que la migració és una font de problemes".

"Si s'aborda amb altura de mires i amb generositat, (la migració) és una oportunitat més que un problema per a un país i per a un continent com l'europeu que és un continent envellit amb una taxa de natalitat molt baixa, amb un saldo vegetatiu negatiu", ha recalcat en una entrevista amb El Periódico de España .

Per aquesta banda, el ministre ha tornat a insistir que el Partit Popular (PP) no té "un model per abordar el problema de la immigració" i que el que cal fer és demanar als d'Alberto Ñúñez Feijóo que adoptin "una posició d'Estat" i que no deixin les Canàries o Ceuta i Melilla "a la seva sort". Segons el parer de Puente, "no s'ha de posar el focus només al Govern" en aquest "problema global que ha de ser abordat amb una òptica europea".

D'altra banda, ha censurat que les autonomies s'hagin "convertit en ens que només demanen diners a 'papa' Govern" i, sobre les Canàries, ha incidit que no hi ha un problema de manca de recursos, sinó de "baixa execució" de els que es posen a disposició de les autoritats locals. Alhora, ha avançat que des de l'Executiu no se seguiran posant diners en convenis "que després no s'executen perquè s'associen a projectes que ni tan sols tenen els estudis de viabilitat". "Acabem amb la filosofia de demanar diners i vendre partides a l'opinió pública de projectes immadurs", ha indicat.

A més, Puente ha incidit que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, van anar a La Mareta (Lanzarote) "en qualitat d'amics" i que no van tractar assumptes oficials amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que els va rebre "per passar-hi uns dies de vacances". "Faria bé Coalició Canària (CC) i el president [canari, Fernando] Clavijo a no mirar amb recel el Govern d'Espanya sinó els seus propis socis al Govern de Canàries", ha indicat el ministre en aquest aspecte.