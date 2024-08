Feijóo titlla la quota catalana de "tropelia" i "desafiament nacional"

Feijóo ha carregat contra el finançament de Catalunya. Foto: Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que els pactes del PSOE amb els independentistes, com l'anomenada quota catalana, estan provocant una "mutació constitucional" que porta a la "derogació" de la Constitució.

Després d'assegurar que això cal "aturar-lo" perquè s'està "obrint un camí capdavanter" que condueix a "la ruptura de 46 anys de convivència" a Espanya, ha admès que confia que les "discrepàncies" dins del PSOE i del Govern impedeixin aprovar aquesta "tropelia".

"Estem davant d'un desafiament nacional i convoco els espanyols a superar-lo. Això transcendeix el que pot fer un polític o un partit. Això és una qüestió nacional, Espanya mai ha viscut una situació com aquesta", ha declarat Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press, en què ha animat els demòcrates a "unir-se" per proclamar que "això no és possible".

Al seu parer, el pacte entre el PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat és "una derogació constitucional". "I el Partit Socialista, que fa temps parlava de la necessitat d'evolucionar cap a un Estat federal, s'acaba d'esmenar a si mateix i ara ja parla d'un Estat confederal", ha denunciat.

Reunió amb els barons

Feijóo ha assenyalat que en aquesta trobada parlaran de "el que és de tots, dels diners dels espanyols, no dels diners dels seus territoris" perquè, segons la seva opinió, "el finançament autonòmic no és el finançament d'un territori" sinó "el finançament dels ciutadans que viuen en aquest territori i del conjunt de la nació".

"No farem cap front contra ningú. El que volem és que el que és de tots es reparteixi entre tots. Hi havia una frase molt bona del senyor Bono, que deia que 'els que volen menjar sols és que volen menjar més'". Doncs és una pena que el Partit Socialista no li apliqui”, ha postil·lat.

Segons Feijóo, la quota "és la manera de comprar la investidura del president a la Generalitat" i "és contrari a la Constitució". "I això hem de parar-ho perquè si no estem obrint un camí capdavanter que no porta enlloc, excepte a la ruptura de 46 anys de convivència al nostre país", ha alertat.

En ser preguntat si el PP està disposat a sortir al carrer contra la quota catalana, Feijóo ha assegurat que el seu partit "seguirà defensant amb més èmfasi la solidaritat i la igualtat de tots els espanyols", atès que "està en gran moment de perill", si bé ha dit que "les fórmules les decidiran dins del partit", sense descartar tornar a sortir al carrer.