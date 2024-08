Clavijo alerta sobre la futura arribada de migrants a les Canàries: "Ja estem col·lapsats"

Clavijo, a la recent trobada amb Pedro Sánchez. Foto: Europa Press

El president del govern de les Illes Canàries Fernando Clavijo , ha advertit que l' arxipèlag rebrà en propers mesos una nova "allau de pasteres" perquè el que no estan preparats, ja que els seus serveis d'atenció a migrants ja estan "col·lapsats", i no té dubte que aquesta situació generarà “tensió social”.

En aquest context, emplaça el president Pedro Sánchez que la seva gira per Mauritània, Gàmbia i el Senegal "no es quedi només en una visita", sinó que serveixi per signar "acords, convenis i programes" amb aquests països africans origen de moviments migratoris.

En una entrevista concedida a Antena 3 , el president canari ha qualificat com a "positiva" la ruta que ha començat el cap de l'Executiu pels tres països africans, però ha insistit que "no ha de quedar només en una visita" sinó que "darrere hi ha d'haver una delegació, acords, programes i convenis”.

"Posar remei" perquè no hi hagi "tensió"

Clavijo ha assegurat, que "si no es posa remei" a la situació d'immigració desbordada que pateix les Canàries actualment, "acabarà havent-hi tensió" i al final s'acabarà "lamentant alguna cosa", cosa que ha qualificat com una "trist realitat".

Preguntat sobre si considera que la situació de la migració a les Canàries desembocarà en un problema de tensió social, Clavijo ha respost que "no tinc cap dubte que n'hi haurà. Perquè aquests menors, en estat de saturació, quan compleixen 18 anys, si a més, no se'ls ha donat els seus papers, només li queden dues opcions, o estar a l'economia submergida o robar per menjar".

Així, Clavijo ha insistit que la migració d'Àfrica a Europa es tracta d'un "fenomen estructural" propiciat per la diferència de riquesa dels dos continents, i que per tant "durarà moltíssim temps" i "s'ha de gestionar".

A més ha advertit que segons les dades de les ONG, a les Canàries esperen que durant els propers 4 mesos arribi una "allau de pasteres", amb adults i menors, per a la qual no estan preparats i que pot originar problemes.

"Ja nosaltres estem col·lapsats, no estem podent atendre les necessitats, les pròpies ONGs estan totes sobrepassades pel que fa a la capacitat, no trobes immobles, no trobes espais, ja hi comença a haver tensió, els canaris portem molt de temps aguantant això en solitari i comença a produir-se la tensió, a què esperem? Que passi alguna cosa i que després ens lamentem o podem reaccionar?" , ha retret Clavijo.

Finalment, el líder de Coalició Canària ha reiterat que en el cas d'Espanya, a més de la cooperació amb els països d'origen, cal una modificació legislativa i s'ha mostrat "realment satisfet" del que han avançat aquest aspecte durant les darreres reunions amb Sánchez.