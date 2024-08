Podem, sobre la immigració: "Es necessiten més treballadors i menys racistes com Vox i Alvise"

Fernández, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

El responsable d'organització de Podem i coportaveu del partit, Pablo Fernández , ha exigit al Govern la regularització d'almenys un milió de migrants que resideixen i treballen a Espanya perquè considera que el que necessita el país són "més treballadors" i "menys racistes com Vox i Alvise".

En una roda de premsa a la seu del partit morat, Fernández ha recordat que el Congrés té en tramitació una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per regularitzar mig milió de migrants que resideixen des de fa anys a Espanya, però el text acumula pròrrogues del termini esmenes i no acaba d'avançar.

A parer seu, tant el Pacte Europeu de Migració i Asil aprovat pel Partit Popular i pel Partit Socialista Europeus, com alguns aspectes de la Llei d'Estrangeria que està en vigor actualment a Espanya, “són normatives que criminalitzen les persones migrants i que tracten la migració com si fos un problema de seguretat ciutadana o d'ordre públic i no com allò que realment és, que és una política humanitària basada en el respecte als Drets Humans i a les persones migrants".

El que exigeix Podem és "aprovar d'una vegada per totes" la ILP i, en cas que no tinguin prou suports parlamentaris, emplaça el Govern de coalició a regularitzar directament un milió de persones que estan en situació irregular. "És evident que no hi ha éssers humans il·legals i que a Espanya s'han de regularitzar aquestes persones migrants d'una vegada per totes", ha emfatitzat.

"Perquè Espanya necessita i necessita més treballadors i treballadores amb drets i menys racistes miserables com Alvise, com Albiol, com Vox o com tants racistes i xenòfobs que van escampant els discursos d'odi i els bulls", ha subratllat.

Per això, també reclama a l'Executiu que actuï contra "els discursos d'odi i contra les contínues feines promogudes dia sí i dia també per la ultradreta".