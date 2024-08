PSOE i ERC es cobreixen les espatlles al Congrés mentre Junts s'uneix al PP

Diputació Permanent del Congrés dels Diputats - EP

El PSOE i ERC han reivindicat aquest dimarts a la Diputació Permanent del Congrés l'acord aconseguit amb què Catalunya sortirà del règim comú de finançament i passarà a recaptar el cent per cent dels impostos, sense esmentar el concepte de concert econòmic, negant que suposi "privilegis" o "greuges", i garantint la "solidaritat" dels catalans amb la resta de territoris.

Així ho han exposat dirigents del PSOE i ERC durant la seva intervenció a la Diputació Permanent del Congrés, que s'ha reunit aquest dimarts per abordar, entre altres assumptes, una petició del PP perquè comparegui la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per explicar el finançament singular per a Catalunya.

En aquest context, la diputada socialista Patricia Blanquer ha celebrat l'acord amb ERC perquè Salvador Illa sigui el nou president de la Generalitat de Catalunya, un pacte que, segons ella, es tracta d'una "fórmula de més autogovern".

Això sí, ha sostingut que aquest acord fiscal no oblida “la solidaritat amb la resta de les comunitats autònomes”. "On alguns veuen greuge i una amenaça, els socialistes veiem una oportunitat de diàleg i avenç en la cohesió social i territorial del nostre país", ha proclamat la diputada del PSOE.

Sense esmentar el concert econòmic, després que Montero negués que l'acord amb ERC suposarà això, la diputada socialista sí que ha posat en valor aquest pacte per a un finançament singular per a Catalunya. "Ni Espanya roba a Catalunya, ni Catalunya roba a Espanya", ha sentenciat.

ERC celebra l'acord

En el cas de la diputada d'ERC Teresa Jordà també ha celebrat l'acord amb els socialistes catalans per a la investidura de Salvador Illa, no només al punt que té a veure amb el finançament autonòmic, sinó també al del català.

Des d'aquí, la diputada d'ERC creu que el finançament singular per a Catalunya servirà per "finalitzar amb el sistema opac i injust" que, segons ell, existeix, posant en valor que la Generalitat passi a recaptar el cent per cent dels impostos.

En qualsevol cas, Jordà ha garantit que Catalunya continuarà aportant a la solidaritat interterritorial a través d'una quota, per la qual cosa ha negat que el finançament singular suposarà "privilegis".

Per això, ha carregat contra el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, per encoratjar a prendre consciència d'aquest acord i ha aprofitat per criticar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per negar que el pacte sigui un concert econòmic.

El PP quantifica les pèrdues

Durant la seva intervenció, el diputat del PP Juan Bravo ha exigit la compareixença urgent de Montero, apel·lant directament a ERC, Junts i PNB perquè li donin suport en aquesta sol·licitud i reclamant que la ministra d'Hisenda aclareixi si es tracta d'un concert econòmic.

Això sí, el responsable econòmic del PP sí que ha quantificat el que pot suposar aquest acord entre el PSC i ERC: "Seria tant com dir 150.000 metges menys, en educació seria com parlar de 260.000 professors menys i 25 hospitals d'última tecnologia menys".

"Un Govern que ja es fa més progressista i que resta oportunitats als espanyols per mantenir-se al poder, el nom no és progressisme, és egoisme", ha proclamat Bravo, que ha acusat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de ser el "únic beneficiari" amb Illa i els independentistes d'aquest pacte.

Amb tot, ha posat a sobre diversos punts per començar a negociar amb el Govern la reforma del sistema de finançament autonòmic, com ara un fons d'anivellament per a les comunitats infrafinançades, multilateralitat, reduir els terminis de liquidació o tenir en compte variables com la dispersió, l'envelliment o els costos de vida.

Junts vol anar més enllà

Per part seva, la diputada de Junts Marta Madrenas també vol que Montero expliqui al Congrés aquest pacte, encara que ha dit que la seva formació defensa un "concert econòmic pur" a través de la independència.

En el cas del PNB, la seva diputada Idoia Sagastizabal ha celebrat l'acord entre el PSC i ERC per a un finançament singular per a Catalunya, tot i que ha reivindicat que l'únic concert econòmic és el que es dóna al País Basc, com a Navarra té el seu Conveni econòmic.

Des de Sumar, el diputat de Més Vicenç Vidal també s'ha mostrat a favor d'aquest acord, i ha dit que l'acompanyaran perquè es materialitzi, tot i que ha exigit tenir en compte la "plurinacionalitat" a l'hora d'abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic .

Per contra, el diputat de Vox Juan José Aizcorbe s'ha mostrat radicalment en contra del finançament singular per a Catalunya: “És fruit de la insolidaritat històrica que els socialistes i els separatistes han tingut sempre”.

Fracassa l'aliança entre el PP, Vox i Junts

El PP no ha aconseguit que la majoria de la Diputació Permanent del Congrés aprovés la sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per explicar aquesta mateixa setmana el finançament singular per a Catalunya, malgrat que sí que ha sumat el suport de Vox i Junts a aquesta petició, encara que no n'hi ha hagut prou.

D'aquesta manera, la majoria que han conformat a la Diputació Permanent del Congrés el PSOE, Sumar, PNB, ERC, EH Bildu i Podem ha rebutjat que Montero expliqui aquesta setmana davant el Ple de la Cambra Baixa l'acord aconseguit entre el PSC i ERC per a que Catalunya surti del règim comú en matèria de finançament i comenci a recaptar el cent per cent dels impostos.

Tot i que Junts s'ha sumat al PP i Vox després que Montero negués que el que s'ha acordat amb ERC es tracta d'un concert econòmic, no ha estat suficient perquè tirés endavant aquesta compareixença en període extraordinari del Congrés.

I és que Junts també va sol·licitar la compareixença de Montero i del ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per detallar com s'articularà el finançament singular per a Catalunya després que la titular d'Hisenda refredés aquest pacte amb ERC.

Tampoc aconsegueixen que comparegui Sánchez

De la mateixa manera, el PP també ha trobat l'únic suport de Vox i Junts a l'hora de sol·licitar la compareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, pel retorn i la fugida posterior de l'excap de l'Executiu català Carles Puigdemont.

El diputat popular Jaume d'Olano justificava aquesta petició al·legant que el cap de l'Executiu ha emès un "estronador silenci còmplice" davant del que va passar. "No va reaccionar a un esperpent, ni un tuit es va dignar a escriure", ha assenyalat. En aquesta línia, ha cenyit la fugida que Junts i el Govern comparteixen una "fràgil coalició" que la detenció de l'expresident "podria desestabilitzar".

Des de Junts volien que Sánchez anés al Congrés, però perquè expliqués per què el Tribunal Suprem "vol legislar a través de sentències". "Espanya no té un problema anomenat president Puigdemont, té un problema amb la democràcia i té un problema amb el Tribunal Suprem", ha assenyalat.