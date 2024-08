Ábalos ja no votarà com el PSOE: afirma que "es pensarà" la seva postura sobre la quota catalana

Ábalos atén els periodistes. Foto: Europa Press

Tot i que a finals del mes de febrer l' exministre José Luis Ábalos assegurava que mantindria la disciplina de vot del grup socialista (ho va fer a la votació de la Llei d'Amnistia), això ha canviat.

Després de l' auditoria encarregada pel ministre de Transports, Óscar Puente, sobre el Cas Koldo , i que l'actual diputat del Grup Mixt va considerar "improcedent" i "tribunal d'honor", Ábalos s'ha replantejat la decisió de continuar votant-hi sentit que els seus excompanys del PSOE.

En declaracions a L'Espanyol , apunta que ja no serà "tan seguidista" a les votacions i que el Govern de Pedro Sánchez ja "no podrà donar per segur" el seu suport .

Amb l'inici del curs polític en un horitzó imminent (i la pèrdua de confiança també dels diputats de Junts), Sánchez veu com perd un altre antic aliat.

Votar en consciència

D'aquesta manera, el polític valencià assegura que, en allò que vindrà de legislatura votarà "en consciència" i, preguntat per una de les patates calentes que l'Executiu tindrà properament, el finançament de Catalunya, assegura que s'ha de pensar el sentit de el seu vot.

"No m'esperava això del PSOE"

Després de conèixer que s'havia ordenat una auditoria, en una entrevista a Cuatro va assegurar que "més que un informe o una auditoria, sembla un tribunal d'honor, que està prohibit per la Constitució".

"El ministre (Pont) pot ordenar una auditoria, però el que no es pot fer és una investigació paral·lela a nivell judicial", ha censurat.

Per això, considera que "aquesta investigació" al Ministeri no es podia fer i, en tot cas, si es pretenia fer, "havia de donar compte" al jutge que està instruint la causa sobre la trama Koldo a l'Audiència Nacional.

Ábalos ha continuat criticant que l'informe "parla de moltes deficiències respecte de la gestió dels funcionaris, però tampoc s'adverteix que hi haurà cap expedient respecte d'aquests funcionaris".

De la mateixa manera, ha assenyalat que li "crida l´atenció" que es faci aquest informe a través d´una auditoria interna quan aquest tema ja està fiscalitzat pel Tribunal de Comptes, "que és l´òrgan adequat, l´òrgan que ha de fiscalitzar i ho va fer adequadament".