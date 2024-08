Feijóo carrega contra Sánchez: "Va a l'Àfrica a promocionar Espanya com a destinació"

Foto: Europa Press / Canva Pro

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat que és "irresponsable encoratjar un efecte crida en la pitjor crisi de migració irregular", i per això ha criticat la visita del president del Govern, Pedro Sánchez, a Mauritània des d'on va reivindicar que la immigració no és un problema sinó “una necessitat”.

En un missatge publicat al seu perfil de la xarxa social X el líder popular ha carregat contra Sánchez per, segons ell, anar a l'Àfrica a promocionar "Espanya com a destinació" en lloc d'anar a "combatre les màfies". Al revés que la resta de la UE”, ha afegit.

Alhora, ha defensat que qui vingui a Espanya ha de tenir un "contracte d'origen" i una "carta de compliment" de les lleis espanyoles.

Així s'ha pronunciat Feijóo després que Sánchez defensés, dimarts passat 27 des de Mauritània, --primer país que ha visitat dins de la seva gira a l'Àfrica on passarà també per Gàmbia i el Senegal-- que la migració no s'ha d'entendre mai com un problema sinó com "una necessitat que implica certs problemes" per als quals cal cercar solucions que permetin que sigui regular i ordenada i beneficiar tant el país d'origen com el d'acolliment.

Així es va pronunciar en una declaració sense preguntes a Nouakchott juntament amb el seu homòleg maurità, Mohammad Uld Ghazuani. A més, el president va signar un memoràndum d'entesa amb aquest país per a projectes de migració circular --contractació temporal de treballadors per a determinats sectors-- i el reforçament de la col·laboració en matèria de seguretat i de lluita contra el crim organitzat.