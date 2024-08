Sánchez defensa l'expulsió de migrants il·legals per desincentivar les màfies

Sánchez, en un acte al Senegal. Foto: Moncloa

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat des de Dakar (Senegal) que l' expulsió de migrants irregulars trasllada un "missatge desincentivador, nítid i clar i contundent a les màfies i als qui es posen a les mans", alhora que ha assegurat que la seguretat és “una prioritat màxima”.

El cap de l'Executiu també ha reiterat la defensa de la migració circular , un esforç compartit, segons ha dit, entre empreses i administracions públiques que serveix per generar oportunitats laborals.

Així s'ha pronunciat Sánchez durant la cloenda de la presentació de l'Aliança Àfrica Avanza, que s'ha celebrat a la seu de l'Institut Cervantes, on ha indicat que amb el model de migració circular un cop els migrants "adquireixin aquesta experiència i coneixement" tornen "per sumar el seu bagatge professional al desenvolupament del seu país d'origen".

El cap de l'Executiu també ha subratllat que la migració regular "obre camins per a la prosperitat i per al desenvolupament econòmic i cultural". "És bona tant pel país d'origen com pel país d'acollida", ha indicat.

D'altra banda, Sánchez ha reivindicat que Espanya recolza el Senegal en la seguretat. "És una prioritat màxima", ha postil·lat i, en particular, a l'àmbit de la immigració. "Vivim un context complex, tots en som conscients, marcat per la pressió creixent dels fluxos de sortida a la ruta atlàntica", ha afirmat el president, que ha insistit en la continuïtat i el reforç de les relacions bilaterals, alhora que ha lamentat que "desgraciadament les xarxes criminals que trafiquen amb éssers humans no deixen de créixer".

"Aquestes organitzacions no només juguen amb les vides dels nostres compatriotes, fallint el futur de molts joves que són enganyats i les esperances de les famílies que hi confien, sinó que també s'associen i s'estenen altres delictes com tràfics il·lícits de tota mena" , ha dit. Així, ha esmentat el terrorisme, una amenaça que cal combatre i "que afecta l'estabilitat i la seguretat de les nostres societats".

Sobre això, Sánchez ha assenyalat que per combatre aquestes amenaces "és imprescindible també el retorn dels que han arribat a Espanya irregularment". "Principalment perquè aquest retorn trasllada un missatge desincentivador, nítid i clar i contundent a les màfies i als qui es posen a les mans", ha conclòs, per apuntar després que és una qüestió a què obliga la legislació europea i espanyola.

Des del Govern espanyol han assenyalat aquests dies que hi ha acords de devolució amb els tres països als quals Sánchez ha acudit a la seva gira africana, però admeten que hi ha dificultats per aplicar-la i veuen marge de millora.