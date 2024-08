Albiol treu pit després de les paraules de Sánchez sobre la immigració: "Fa 10 dies anaven a buscar-me"

Foto: Europa Press / Canva Pro

L'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha sortit a defensar-se de les crítiques que va rebre fa 10 dies per part de diversos sectors de la política sobre la immigració il·legal.

Usant el seu perfil de X, cosa que sol fer molt sovint, ha denunciat que Pedro Sánchez, fa uns dies "va llançar contra mi, començant per les dues vicepresidentes, mig govern d'Espanya per criticar la situació que patim els alcaldes i veïns de les ciutats amb la immigració il·legal. Avui sense enrojolar-se diu el contrari del que deien fa deu dies”.

Això arriba precisament el dia després que Sánchez, a la recta final de la seva gira per Àfrica, assegurés que "l' expulsió de migrants irregulars trasllada un "missatge desincentivador, nítid i clar i contundent a les màfies i als qui es posen a les mans ", alhora que ha assegurat que la seguretat és "una prioritat màxima".

Albiol ha aprofitat el canvi de postura del cap de l'Executiu per mantenir-se en les seves declaracions i ha assegurat que, passi el que passi, "a Badalona seguim el que és nostre".

Picabaralla amb Yolanda Díaz

Una de les discussions més sonades que l'alcalde badaloní va mantenir va ser amb la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

"Al Regne Unit l'extrema dreta fa setmanes que fa servir bulls racistes que han provocat desenes de linxaments. És preocupant que el Partit Popular segueixi aquest camí. L'Espanya que defensem és la de la inclusió, l'acollida i el respecte als drets humans", va assegurar la líder de Sumar.

La resposta d'Albiol no es va quedar curta, acusant la gallega de tenir una actitud " happy flower i bonista" amb la immigració irregular , assenyalant que no té res a veure "amb els problemes reals dels veïns", alhora que ha insistit que en la "majoria de casos" acaben "okupant habitatges de manera il·legal o vivint amuntegats" perquè no poden treballar.