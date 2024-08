Ayuso vol esbrinar el cost que tindria la quota catalana per a cada madrileny

Díaz Ayuso, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El Govern de la Comunitat de Madrid es prepara davant d'un possible escenari en què el "finançament singular" acordat pel PSC i ERC per a Catalunya , amb l'objectiu d'assegurar la presidència de la Generalitat, pogués perjudicar els contribuents madrilenys.

Fonts de l'Executiu regional, liderat per Isabel Díaz Ayuso, han indicat que estan analitzant dues possibles situacions en cas que aquesta mesura s'implementi. Una contempla que Madrid i les Illes Balears (juntament amb Catalunya, les úniques contribuents netes al Sistema de Finançament Autonòmic) hagin d'assumir la part que Catalunya deixi d'aportar, cosa que generaria una pressió fiscal addicional per a Madrid.

L'altra possibilitat és que l'Estat assumeixi la porció que Catalunya deixi d'aportar a la redistribució dels recursos entre comunitats, cosa que suposaria una càrrega addicional per al Govern central. Actualment Hisenda ja s'encarrega de gestionar la majoria dels fons destinats a la solidaritat entre territoris.

Segons fonts autonòmiques, la falta de detalls a l'acord entre el PSC i ERC –que haurà de ser negociat al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació– dificulta calcular l'impacte econòmic que podria suposar per a les finances regionals o estatals.

L'acord de finançament singular inclou no només un esquema similar al concert econòmic, on Catalunya recaptaria tots els tributs però descomptant un pagament a l'Estat per serveis no prestats (com Defensa o diplomàcia), sinó també la continuïtat de la seva contribució a la solidaritat amb les regions menys pròsperes, tot plegat sota el principi d'ordinalitat.

Segons les dades de Fedea, el 2022 Madrid va contribuir amb tres de cada quatre euros a la redistribució entre territoris realitzada per les comunitats autònomes, sumant un total de 7.395 milions d'euros. El van seguir Catalunya amb 2.088 milions d'euros i les Balears amb 345 milions d'euros.

Aquestes tres regions són les úniques que van fer aportacions netes al sistema, que es complementa amb fons de l'Estat per cobrir les altres necessitats. El 2022, l'aportació estatal va ser de 14.313 milions d'euros, segons els càlculs del think tank .

El pacte PSOE - ERC "no és defensable"

A la roda de premsa posterior al primer Consell de Govern regional de l'estiu, el conseller de Presidència i número dos d'Ayuso, Miguel Ángel García, ha afirmat que la proposta del PSC i ERC "no és defensable, no té cabuda a la Constitució ni a la Llei Orgànica de Finançament de les comunitats autònomes".

"Volem continuar sent solidaris i permetre que altres també ho siguin. El que ha plantejat el PSOE en el seu acord amb ERC no es pot dur a terme sense una reforma constitucional. La gran pregunta aquí és per què ERC pot tenir la capacitat de condicionar el model territorial que tots els espanyols hem acordat", va assenyalar.