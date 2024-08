Mor l'exministre socialista Javier Gómez Navarro, figura clau dels JJOO de Barcelona

L'exministre Javier Gómez Navarro - EP

Javier Gómez Navarro, exministre socialista i una de les figures clau dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, ha mort aquest dijous a Madrid als 78 anys a causa d'un càncer, segons confirmen fonts properes al també expresident del Consell Superior d'Esports (CSD).

Nascut a Madrid el 13 de setembre de 1945 i enginyer de professió, Gómez Navarro va ser secretari d'Estat per a l'Esport des del gener del 1987 fins al juliol del 1993 i, al capdavant del CSD, va ser l'encarregat de gestionar la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona.

Durant la seva etapa al Consell es va aprovar la Llei de l'Esport de 1990, que va convertir en societats anònimes els clubs de futbol i bàsquet, una mesura impulsada per acabar amb el deute generat per aquests. A més, va emprendre la reforma de la Llei de l'Esport el 1990. Per tot això, va rebre el 1998 la Gran Creu de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.

Així mateix, com a secretari d'Estat per a l'Esport, Gómez Navarro va ser impulsor del programa ADO, pel qual empreses patrocinadores privades es van associar amb esportistes i federacions olímpiques per finançar la seva participació als Jocs Olímpics.

Posteriorment a la seva tasca liderant el CSD, va ocupar el càrrec de ministre de Comerç i Turisme entre 1993 i 1996. Durant el seu mandat com a ministre es va aprovar la Llei de Comerç de 1996, enfocada a establir el règim jurídic general del comerç minorista.

Un cop conclosa el pas per la política, Gómez Navarro va presidir des del 1998 l'empresa MBD, dedicada a la consultoria empresarial. El 2005 va ser nomenat president de l'empresa Aldeasa, i va ser president del Consell Superior de Cambres de Comerç entre el 2005 i el 2014, quan va ser substituït per l'actual president, José Luis Bonet.