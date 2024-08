Miras anuncia que el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia

El president de Múrcia, López Miras - EP

El Govern murcià ja té "redactat" el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia i està "pràcticament llest per ser presentat", segons el president de l'Executiu autonòmic, Fernando López Miras, que ha afirmat que aquest tràmit "no és un acte polític" , sinó un deure jurídic i moral".

López Miras ha fet aquestes declaracions a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern, que aquest dijous ha tingut lloc a Sant Pere del Pinatar i que ha suposat la inauguració del nou curs polític.

El president del Govern autonòmic ha recordat que ja va anunciar que la Regió de Múrcia interposaria un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia, i ara "ja està ultimat i llest per ser presentat". Es tracta, ha afegit, d'“una defensa directa dels interessos del més del milió i mig de murcians que tenen dret a viure en un país on la igualtat entre tots els espanyols sigui una realitat tangible”.

En aquest sentit, ha volgut aclarir que l'Estatut d'Autonomia de la Regió "estableix l'obligació que la Comunitat Autònoma utilitzi els mitjans que li concedeix la Constitució, l'Estatut i les lleis per promoure la llibertat i la igualtat dels ciutadans murcians i la solidaritat entre les comunitats autònomes".

"El nostre compromís amb la Constitució i la defensa de la igualtat davant la llei ens obliga a actuar amb responsabilitat ia vetllar pel compliment de les normes que ens hem donat com a societat", segons López Miras, que ha considerat que, si no impulsés aquest recurs d'inconstitucionalitat, ell no estaria actuant "amb sentit d'Estat".

I és que ha retret que la Llei d'Amnistia "afecta el model constitucional de l'Estat espanyol i els principis fonamentals que el sustenten".

A més, ha valorat que aquest recurs d'inconstitucionalitat "és una defensa directa dels interessos del més del milió i mig de ciutadans de la Regió de Múrcia, que tenen dret a viure en un país on la igualtat entre tots els espanyols sigui una realitat tangible ".

Aquest recurs, segons el president del Govern murcià, "busca preservar la democràcia, la unitat i la integritat d'Espanya, assegurant que ningú no estigui per sobre de la llei"; alhora que pretén garantir que "tots els ciutadans, sense excepció, siguin tractats amb la mateixa dignitat i amb el mateix respecte".

"Aquest recurs és una defensa del dret que tenim els 1.600.000 homes i dones que vivim a la Regió de Múrcia a ser tractats amb igualtat, a ser escoltats ia no ser discriminats", segons López Miras, que ha considerat que "no podem permetre que es debiliti la confiança en les nostres institucions, ni que s'enviï el missatge que certs delictes poden quedar impunes si es negocien políticament”.

Ha recordat que el Tribunal Constitucional "és el garant del nostre ordenament jurídic i és allà on correspon dirimir si aquesta llei s'ajusta o no als principis constitucionals". "Per això, hi acudim amb la confiança que actuarà en defensa de la legalitat i de la Justícia", ha conclòs.

Nou model de finançament

D'altra banda, el president del Govern murcià ha anunciat que una de les "prioritats" d'aquest curs polític és "la necessitat de comptar amb un nou model de finançament", cosa que ha considerat "urgent" i "inajornable" perquè la Regió "necessita comptar amb un finançament just".

"Fa anys que patim un enorme càstig injust i jo diria que, fins i tot, inhumà", segons López Miras, que ha estimat que és "un càstig que va més enllà de ser discriminats en les infraestructures o en limitar la nostra capacitat de creixement", sinó que es tracta d'“una condemna al que més necessitem”.

I és que ha aclarit que quan es parla de finançament autonòmic "parlem d'una cosa tan simple però tan important com la Sanitat, l'Educació i l'atenció social". "Quan parlem de privilegis en alguns territoris com Catalunya i que la Regió de Múrcia estigui a la cua del pressupost que envia el Govern d'Espanya, estem parlant de llistes d'espera a Sanitat, estem parlant de contractació de docents i estem parlant, per exemple, d?atenció a la Dependència", ha lamentat.

Per això, ha criticat que els ciutadans de la Regió de Múrcia "estan veient-se perjudicats per un sistema que el Govern espanyol no vol modificar ni establir en condicions d'igualtat". Es tracta, ha afegit, d'unes competències que la Comunitat exerceix per delegació de l'Estat i per a les quals el Govern central "envia molt menys diners dels que s'envien a la resta de regions".

"Som la Regió més jove, on més s'incrementa el nombre d'alumnes i on hem incrementat d'acord el de docents", segons López Miras, que ha assenyalat que, per atendre ja els 1,6 milions de murcians, el Govern regional "ha augmentat també el nombre de personal sanitari, sense rebre per això la imprescindible cobertura de l'Estat".

Ha retret que el futur que planteja el Govern central del president Sánchez "no és solucionar d'una vegada per totes el problema d'infrafinançament autonòmic d'algunes comunitats autònomes com la de Múrcia". "Molt al contrari: ara, amb els diners dels murcians, Sánchez privilegia Catalunya per garantir-se els suports que li permetin seguir a la Moncloa", ha asseverat.

Usarà tots els recursos legals al vostre abast

López Miras ha assegurat que no permetrà això, no estarà "callat" ni acceptarà "negociacions de mínims". Així, ha aclarit que això "no és un manifest polític" ni "una confrontació ideològica", ja que "això va més enllà del partit en què milita cadascun".

"Trencar la unitat en el repartiment dels fons de l'Estat és més que il·legal, és més que inconstitucional", segons López Miras, que ha retret que és una cosa "insolidària i injusta".

Per "frenar aquest atac", ha insistit que el Govern murcià utilitzarà "absolutament tots els recursos legals i institucionals" que tingui al seu abast. "I implicarem també tota la societat, que és la que surt perjudicada amb aquesta decisió que volen emmascarar amb l'etiqueta d'un nou model d'Estat que s'aparta clarament de la Constitució", ha asseverat.

En aquest sentit, ha exigit "que s'escolti la Regió de Múrcia" i que "es convoqui una Conferència de Presidents" perquè "es debati amb claredat una iniciativa que no pot obeir tampoc a un simple contracte de permanència al poder" .

Recurs contra la Llei d'Amnistia

Ha recordat que aquest procés "es va iniciar fa un any amb la llei d'amnistia", que és "l'únic suport del principal objectiu d'aquesta legislatura, que no és governar, sinó mantenir-se al Govern a qualsevol preu, perquè aquest preu no ho paga el beneficiari, sinó que ho paguem tots”. "I amb la salut, l'educació, amb el benestar dels murcians no s'hi juga, ni ell ni ningú", segons López Miras.

Ha insistit que la llei d'amnistia "va ser l'origen de tota aquesta destrossa institucional i insolidària", generant "ciutadans de primera i ciutadans de segona", amb "delictes que els són en funció de qui i on els cometi". A més, ha lamentat que això redunda en un "desprestigi i intent de control de la justícia", així com en "atacs a la separació de poders, que és el mateix suport de la democràcia i de la llibertat dels individus".