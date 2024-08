Sánchez assegura que la migració ordenada "vacuna" contra les màfies

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a Dakar - EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat novament des del Senegal, darrera etapa de la seva gira africana, els programes de migració circular que busquen una arribada ordenada de migrants a Espanya per treballar de manera temporal, esgrimint que constitueixen una "vacuna" contra les màfies i contra els qui "estenen l'odi".

En una declaració conjunta sense preguntes amb el president del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, amb qui ha signat un memoràndum d'entesa de migració circular que vindrà a ampliar el ja existent amb aquest país, ha recalcat que “la contractació en origen, la migració ordenada , ens convé a tots”.

"Ens vacuna contra els que fan de la migració irregular un negoci, com per desgràcia fan les màfies, i davant dels que utilitzen aquesta migració irregular com una excusa per estendre l'odi i la xenofòbia a les nostres societats", ha argumentat.

Sánchez ha posat en valor l'"excel·lent estat de la relació bilateral" amb el Senegal i en particular "l'excel·lent trajectòria de col·laboració" en matèria de gestió dels fluxos migratoris. "És just dir-ho i creiem que podem continuar reforçant aquesta col·laboració", ha puntualitzat.

En aquest sentit, ha destacat que les forces i cossos de seguretat dels dos països treballen junts des de fa anys i constitueixen “un exemple de col·laboració i de cooperació operativa bilateral per fer front a les màfies, a les xarxes de tràfic d'éssers humans, a més del crim organitzat".

El president també ha incidit en la voluntat d'Espanya de continuar donant suport al Senegal en el seu desenvolupament i ha assegurat que les empreses espanyoles tenen voluntat d'"intensificar la seva activitat" al país. "Procurar i ajudar la prosperitat de les nacions és la millor fórmula per lluitar contra la desigualtat i els seus efectes, com és el de la migració irregular", ha ressaltat.