Un Ábalos ferit dispara a matar: Per què Óscar Puente no audita les màscares que va comprar a un amic?

José Luis Ábalos treu l'artilleria contra els seus excompanys de partit/ Foto d'Arxiu

L'exministre José Luis Ábalos sense draps calents ha demanat a l'actual ministre Óscar Puente , que auditi també el contracte de màscares que l'actual ministre firmava com a alcalde de Valladolid a l'amic que el va convidar al seu iot.

ÀBALS AFIRMA QUE AQUESTA INVESTIGACIÓ NOMÉS LA POT DEMANAR UN JUTGE NO UN MINISTRE



Per això ha llançat una pregunta a l'aire "Per què Puente no audita les màscares que ell mateix li va comprar a un amic?", en una conversa amb ABC, en referència al contracte de màscares de 200.000 euros que l'Ajuntament de Valladolid va signar amb l'empresa d'un amic amb qui després el Ministre Óscar Puente va estar al seu iot a les Balears. Contracte sobre el qual, això sí, la Justícia va arxivar el cas.

L'exministre de Transports assegura en declaracions recollides per El Mundo que "aquesta investigació només la pot demanar un jutge, no un ministre" . "Ni tan sols jo vaig fer això amb el PP", conclou un Ábalos que deixa clar que es pot defensar de tot i avisa, a més, que es pensarà el sentit del seu vot al Congrés. "Des d'ara votaré en consciència", assevera .

Sembla clar que l'auditoria de Transports pel 'cas Koldo' ha desfermat la guerra a mort d'Ábalos amb el PSOE i directament amb el Ministre Óscar Puente, a qui recorda el contracte de màscares de 200.000 euros a l'empresa d'un amic seu quan era alcalde de Valladolid. És més, l'extitular de la cartera de Transports no dubta a assegurar que l'informe/auditoria encarregat per Puente el que busca és suplir la justícia, segons les paraules.

A més, titlla Puente de "justicier" i creu que hi ha hagut una "actitud hostil i intencionada" per part del PSOE, una postura que, segons ell, no arriba a comprendre. "És absurd que qui és part pretengui ser jutge".

LIBERUM DEMANA AL JUTGE QUE EL GOVERN JUSTIFIQUI L'ENTREGA DEL 100% DE LES MÀSCARETES COMPRADES PER ABALS

L'Auditoria encarregada pel Ministeri de Transports només ha pogut acreditar amb documents el repartiment de cinc milions de màscares dels 13 milions que va comprar José Luis Ábalos a Soluciones de Gestión , l'empresa investigada en el cas Koldo.

Liberum com a part de l'acusació particular demanarà aquest dijous al jutge que el Govern justifiqui els lliuraments en tenir la sensació que mai van arribar i demanarà que se citi com a testimonis un alt càrrec d'Adif, tres responsables de Correus i el propietari de l'empresa que les havia de distribuir.

L'informe intern que va avançar Puente divendres passat al Senat revela que Ábalos va ampliar la quantitat de màscares de quatre a vuit milions d'unitats en només 38 minuts. Aquesta primera compra va tenir un cost total de 20 milions d'euros (sense IVA) per a vuit milions de màscares.

La investigació de Transports adverteix de la manca de control en el repartiment i assenyala que "no hi ha constància documental del lliurament ni al ministeri, ni a Correus, ni a la Direcció General de Transport Terrestre", insisteix el dossier. Aquest escenari ha portat Liberum a demanar al jutge que s'aportin tots els justificants que acreditin el lliurament de les màscares, ja que no hi ha "traçabilitat" de les màscares des que van arribar a Espanya. Perquè "la sensació és que mai no es van lliurar", afirmen els membres de l'associació a aquest diari en un escrit al qual ha tingut accés THE OBJECTIVE.

L'associació també demana al jutge que instrueix el cas a l'Audiència Nacional que lliuri un ofici per conèixer tots els contractes subscrits amb Globalia entre el 2020 i el 2023 de Transports i totes les seves entitats dependents per conèixer l'entrada i la sortida de material a Espanya.

L'informe divideix les màscares que va adquirir Ábalos a l'inici de la pandèmia en tres blocs: el 50% tenien com a destinació "les entitats públiques en l'àmbit de transport terrestre" i, l'altra meitat, el "sector del transport terrestre i el personal del MITMA [Ministeri de Transports]", totes elles adquirides per Ports de l'Estat . Tot i això, no hi ha constància que es distribuïssin als seus destinataris finals 6,8 milions de màscares, fet que suposa un import superior als 17,1 milions d'euros.

Del tercer bloc tampoc no s'acredita el repartiment d'1,1 milions de màscares dels cinc milions que va comprar Adif. Tot i això, Transportes va pagar el 100% de les màscares a través de Ports de l'Estat.

El Ministre Óscar Puente va destituir divendres passat el seu número tres, Jesús Manuel Gómez , i el cap de personal d'Adif, Michaux Miranda , tots dos investigats en el cas Koldo. Hores més tard, Liberum va sol·licitar al jutge que cités declarar el ministre en qualitat de testimoni per explicar els cessaments. El titular de Transports va subratllar al Senat que aquests cessis es produïen per "una pèrdua de confiança".

La Fiscalia empara Ábalos per revelació de secrets en el 'cas Koldo'



A més aquest dijous també s'ha sabut que la Fiscalia Provincial de Madrid ha presentat una denúncia després de la petició de l'exministre José Luis Ábalos d'investigar la presumpta comissió d'un delicte de revelació de secrets i un altre d' omissió del deure de perseguir il·lícits en el marc del cas Koldo.

L'extitular de Foment va presentar un escrit al Ministeri Públic el passat 24 de juliol de 2024. Ara, segons informa OKDIARIO, el fiscal investigador del cas confirma "la interposició de denúncia, que ha estat presentada al Deganat dels Jutjats d'Instrucció de Madrid, estant pendent de repartiment".

A la seva denúncia l'exministre socialista sol·licitava que s'investigui els responsables de la difusió de material privat que l'afecta personalment ell i persones del seu entorn.

En aquest sentit, la investigació que sol·licita "es dirigeix a qui té l'obligació de preservar aquesta privadesa, que no són altres que els funcionaris que hagin intervingut en la investigació i

els qui n'hagin estat custodis”.

Ábalos destacava a més que no s'havia iniciat cap "actuació ni per la Guàrdia Civil ni pel Jutjat" per detectar "d'on provenen" les informacions de material privat que han publicat alguns mitjans.

Sembla que l'exdirigent socialista considera sense anomenar-lo que el Ministeri de l'Interior hauria estat involucrat, ja sigui "per acció o per omissió". Entre les dades que s'han filtrat figuren alguns sensibles, com l'adreça dels seus domicilis o correus electrònics remesos durant el temps com a ministre.

Per això afirmi en el seu escrit que "hi ha la convicció que la filtració d'aquestes dades de caràcter íntim i personal es va produir amb el consentiment de la cúpula d'Interior o, almenys, amb la seva negligència" i per això addueix que hi pot haver existit responsabilitat "per acció o omissió".

Les dades filtrades es trobaven en documents recopilats durant la investigació del cas Koldo i encara que aquestes dades personals d'Ábalos apareixien en els documents del sumari, no van ser incorporades a la instrucció judicial atès que Ábalos no està imputat , per la qual cosa aquesta part de la documentació s'hauria d'haver mantingut confidencial perquè afecta tant la seva privadesa com la seva seguretat .