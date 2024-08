Junts obre la porta a negociar els Pressupostos del 2025 amb el PSOE

Arxiu - El diputat de Junts Isidre Gavín Valls intervé durant una sessió plenària al Congrés dels Diputats, a 23 d'abril de 2024, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

Junts ha reclamat al ministre de Transports, Óscar Puente, més inversió a la xarxa de Rodalies de Catalunya com a primera condició per recolzar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2025. Aquestes declaracions suposen un canvi de rumb al partit, que des de la fugida de Puigdemont s'ha mostrat poc inclinat a dialogar amb l'Executiu central.

Durant la compareixença del ministre Pont a la Comissió de Transports del Congrés per informar dels problemes ferroviaris de l'estiu, el diputat de Junts Isidre Gavin ha denunciat que Catalunya pateix una "constant presa de pèl" pel que fa a la gestió ferroviària.

"Maltractament" a Catalunya

En concret, Gavin ha carregat contra el que considera un "maltractament" les inversions que rep Catalunya. "Segons dades d'AIReF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal), entre el 1990 i el 2018 es van invertir a Rodalies a l'Estat espanyol 3.679 milions d'euros i el 47,8% a Madrid i el 16,8% a Barcelona", ha indicat.

Així mateix, el portaveu de Junts a la Comissió de Transports ha exposat que entre l'1 de gener i el 31 de maig d'aquest any el servei de rodalies català ha registrat 370 incidències, a raó de 2,4 incidències diàries i els passatgers han perdut més d'un milió d'hores.

"Si vostès no corregeixen aquesta dinàmica crònica de fa molts anys als Pressupostos, no podran comptar amb nosaltres per aprovar-los", ha dit Gavin durant la seva intervenció.