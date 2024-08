L'estratègia d'Urtasun per intentar aconseguir el sí de Junts als Pressupostos de l'Estat de 2025

El ministre de Cultura, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, considera que el diàleg facilitarà el suport dels independentistes catalans als pressupostos del 2025 que el Govern planeja presentar. A més, sabeu aconseguir el suport de Junts i ERC incrementant els esforços en favor de les llengües cooficials .

"Estic convençut que trobaré el suport de partits com ERC i Junts en aquesta matèria", assegura en una entrevista, destacant que els pressupostos del seu ministeri inclouran una inversió més gran en la promoció de llengües com el català, gallec o èuscar, tal i com com s'està fent amb l'impuls de la creació cultural en llengües cooficials i estatutàries .

Tot i això, abans d'avançar, Sumar —la formació política de què és portaveu— ha d'arribar a un acord amb el PSOE, el seu soci de coalició, per consensuar el projecte dels comptes públics que, assegura, serà presentat "en temps i forma" al Congrés. Subratlla que aquesta és una demanda de Sumar, ja que “aquest país necessita pressupostos”.

Igual que van aconseguir un acord per al pressupost actual, afirma que ho podran fer novament, amb la voluntat de "negociar el més ràpid possible".

Admet que el Govern d'Espanya primer ha d'aprovar un nou sostre de despesa perquè sigui ratificat pel Congrés, però assenyala que, en cas de no aconseguir-ho, hi ha la possibilitat de presentar els pressupostos basant-se en el camí de dèficit anterior.

Urtasun es mostra optimista davant de les dificultats que pugui plantejar l'independentisme català, especialment Junts, en les negociacions pressupostàries. Ressalta els molts èxits aconseguits per l'Executiu durant el seu mandat, malgrat haver perdut votacions importants al Parlament.

"Hem estat capaços de legislar malgrat totes les dificultats", recorda, i afegeix davant dels desafiaments del nou curs polític que "la nostra obligació és entendre'ns".

"La clau és molt de diàleg, molta humilitat, però també tenir clar que som capaços d'assolir acords. Ho hem demostrat des de l'inici de la legislatura", conclou.