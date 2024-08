Un fitxatge de Puente per a Transports, acusat de cobrar una indemnització il·legal de Valladolid

El ministre Óscar Puente. Foto: Europa Press

Al març, el ministre de Transports, Óscar Puente, va designar Álvaro Fernández Heredia com a nou secretari general de Mobilitat Sostenible del seu departament. Anteriorment, Fernández Heredia havia estat el responsable de l?empresa pública d?autobusos de Valladolid durant el temps que Puente va ser alcalde de la ciutat.

Després de deixar el seu lloc a Valladolid, Fernández Heredia es va unir a les llistes de Más Madrid a les eleccions més recents, aconseguint un escó com a regidor. La seva sortida de Valladolid, a mitjans del 2023, va generar controvèrsia, ja que va ser acusat de simular un acomiadament per obtenir 26.000 euros d'indemnització que es va considerar "il·legal", ja que en realitat havia marxat voluntàriament i havia d'haver pagat una penalització .

Fernández Heredia va començar a Valladolid el setembre del 2019, a l'inici de la legislatura de Puente com a alcalde, assumint el rol de gerent de l'empresa municipal d'autobusos, Auvasa. Prèviament havia ocupat un lloc similar a Madrid durant l'administració de Manuela Carmena, on va dirigir l'EMT madrilenya durant quatre anys. La seva gestió a Valladolid va ser objecte de crítiques per part dels grups opositors, especialment en relació amb la sortida del càrrec.

El Confidencial va intentar obtenir comentaris de Fernández Heredia, que va optar per no respondre i va redirigir les consultes al departament de premsa de Transports. El ministeri també es va abstenir de proporcionar detalls addicionals.

El grup municipal del PP a Valladolid va denunciar que les actes d?Auvasa reflectien la sortida de Fernández Heredia com un acomiadament, quan en realitat es va tractar d?una dimissió voluntària per tornar a la política madrilenya.

La diferència va tenir un impacte directe a les finances públiques de Valladolid. El PP ha assenyalat que una clàusula del contracte de Fernández Heredia amb Auvasa estipulava una penalització en cas de no notificar amb l'antelació adequada la renúncia. Segons els càlculs del PP, Fernández Heredia hauria d?haver pagat 12.000 euros a l?empresa municipal d?autobusos per no complir amb aquest requisit. Tot i això, la seva sortida va ser registrada com un acomiadament, cosa que li va permetre rebre una indemnització total de 14.000 euros: 6.000 euros d'indemnització i 8.000 euros per liquidació del contracte. En total, el PP sosté que Fernández Heredia va obtenir 26.000 euros de les arques públiques que no li corresponien, considerant tant allò rebut com allò no abonat.

Els populars, recolzats per Vox i Ciutadans, van sol·licitar revocar la decisió del 30 de març que aprovava la sortida "per desistiment". El dia anterior, Puente va declarar a Europa Press que la renúncia de Fernández Heredia era voluntària, afirmant que "Álvaro (Fernández Heredia) considera que ha tancat un cicle", i va afegir que viu a Madrid i hi té la seva família, per la qual cosa entén que "ha arribat fins on creia que podia arribar" i considera "millor fer un pas al costat". Pont va qualificar la decisió de Fernández Heredia com a "molt respectable".