Es jubila Manuel García Castellón, el magistrat de la causa de Tsunami Democràtic

El jutge Manuel García Castellón. Foto: Europa Press

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns 2 de setembre la jubilació del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, que va anar a càrrec d'estudiar com afecta l'amnistia els investigats de Tsunami Democràtic fins que en va arxivar la causa, després que el magistrat sol·licités al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) avançar aquest dia des del 16 d'octubre, quan compleix 72 anys.

En concret, el BOE ha publicat l'acord del 20 de juny passat de la Comissió Permanent del CGPJ pel qual es declara "la jubilació forçosa per edat" del magistrat Manuel García Castellón, fins ahir titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de la Audiència Nacional. El decret està signat pel president interí del CGPJ, Vicente Guilarte.

El CGPJ va aprovar, el mes de juny passat, la petició del jutge de l'Audiència Nacional d'avançar la jubilació del 16 d'octubre (la data en què fa 72 anys) al 2 de setembre. Des del Central d'Instrucció Sis, García Castellón ha estat l'encarregat de dirigir les investigacions de casos com el de Tsunami, Púnica, Lezo o el denominat Cas Villarejo.

El passat 9 de juliol va decidir arxivar la causa de Tsunami, després de conèixer la interlocutòria de la Sala Penal que invalida totes les diligències acordades per l'instructor en els últims tres anys perquè el jutjat va prorrogar la investigació el 30 de juliol de 2021, 24 hores fora de termini.

A la interlocutòria, recollida per Europa Press , el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 va acordar també remetre testimoni de la seva resolució, així com la de la Sala Penal, a la Sala Segona del Tribunal Suprem "per a la seva unió i altres efectes que procedeixin en el seu procediment de causa especial”.

Cal recordar que, després que el jutge remetés el 2023 exposició raonada a l'alt tribunal, aquest va acordar investigar per terrorisme l'expresident català Carles Puigdemont i el diputat del Parlament Ruben Wagensberg.