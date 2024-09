Detenen a França el germà de l'home que va intentar assassinar Vidal-Quadras

Foto: EuropaPress

La Policia Nacional ha informat de la detenció a França d'un home de nacionalitat tunisiana germà de l'autor material de l'atemptat que va patir Alejo Vidal-Quadras a Madrid el 9 de novembre passat.

Segons ha informat la Policia Nacional a la xarxa social X, l'arrestat és un individu de nacionalitat tunisiana acusat de la participació directa en la planificació i la logística de l'atemptat contra l'expresident del PP català i exfundador de Vox, a més d'exvicepresident del Parlament Europeu.

Es tracta de la setena detenció que es fa en el marc d'aquesta investigació de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional. L'arrest ha tingut lloc gràcies a una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) emesa per Espanya.

AL JUNY, DETENCIÓ CLAU A PAÏSOS BAIXOS

El 19 de juny passat, la Policia va confirmar que havia estat detingut als Països Baixos l'autor material de l'atemptat, Mehrez Ayari, ciutadà francès d'origen tunisià de 37 anys, que era buscat per ser la persona que va disparar al mig del carrer al centre de Madrid a Vidal-Quadras.

Sobre el fugitiu requeia una Ordre de Detenció Internacional emesa per l'Audiència Nacional i per als investigadors el seu arrest era transcendental per aclarir l'intent d'assassinat.

La investigació va determinar que aquest francès d'origen tunisià comptava amb múltiples antecedents a França, el seu país de residència, així com que el dia de l'atac terrorista va cobrir la cara amb el casc d'una moto abans de disparar a poca distància a la cara Vidal- Quadres.

PARTICIPACIÓ DE LA MOCRE MAFFIA PER ENCÀRREC DE L'IRAN

Després de l'arrest de Mehrez Ayari, fonts de la investigació van confirmar a Europa Press que la principal hipòtesi de l'intent d'assassinat es dirigia a la participació per encàrrec des de l'Iran de la Mocro Maffia, una poderosa organització criminal holandesa-marroquina al radar de nombrosos països europeus per la seva extrema violència.

Amb anterioritat, el 30 d'abril, agents de la Policia Nacional van arrestar una dona també als Països Baixos per la seva presumpta participació en el finançament i la preparació de l'atemptat. La investigada és de nacionalitat holandesa i va ser detinguda gràcies a una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) emesa per Espanya.

Al gener, en el marc de les diligències policials, va ser arrestat a la frontera de Colòmbia un dels presumptes autors de l'intent d'assassinat, un ciutadà veneçolà amb una ordre de recerca internacional per un delicte de terrorisme a Espanya.

La investigació de la Comissaria General d'Informació de la Policia havia permès aturar prèviament tres persones més a Espanya. L'Audiència Nacional va enviar a la presó per temptativa d'assassinat terrorista un arrestat a Lanjarón (Granada) --un ciutadà espanyol convers a l'islam al seu vessant xiïta-- i va deixar en llibertat amb mesures cautelars la seva parella, una dona d'origen britànic, i també un tercer detingut a Fuengirola (Màlaga).

LA PISTA IRANI DE L'ATEMPTAT

La policia va informar el 24 de novembre passat que mantenia obertes diverses línies d'investigació després de constatar que l'atemptat va ser preparat "de manera meticulosa durant setmanes abans del dia dels fets", el 9 de novembre al centre de Madrid a plena llum del dia, "duent-se a terme vigilàncies sobre la víctima, compres de material per a la seva execució i reunions a diferents parts d'Espanya".

El 23 de febrer, Alejo Vidal-Quadras va oferir una roda de premsa a Madrid en què va relatar el "miracle" pel qual va salvar la vida. "No tinc cap dubte que va ser el règim de l'Iran" , va dir en ocasions reiterades, insistint en l'anomenada pista iraniana.

En la compareixença davant els mitjans en un acte celebrat a l'Associació de la Premsa de Madrid, Vidal-Quadras va avisar que no deixarà "tota la vida" en el seu suport a l'oposició iraniana i va demanar mesures més contundents a la Unió Europa com tancar les ambaixades i expulsar el personal que té desplegat aquest país a Occident.

A més, ha mostrat la seva confiança en la investigació en curs a l'Audiència Nacional i en les indagacions de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, tot i reconèixer que "no és fàcil establir la relació entre els sicaris detinguts i el règim de l'Iran". "Tant de bo; a la Justícia espanyola tinc tota la confiança i respecte", va emfatitzar.

NO HAVA REBUT AMENACES PRÈVIES

Vidal-Quadras va reconèixer que des que va aparèixer en una llista negra de suposats enemics de l'Iran ja es va "inquietar", encara que mai, tampoc dies abans de l'atemptat a Madrid quan tornava de caminar al parc del Retiro, "havia notat res ni havia rebut amenaces".

En aquest sentit, ha agraït expressament al Ministeri de l'Interior la seva "disposició" per, després de l'intent d'assassinat, incrementar la seguretat amb un dispositiu "molt complet".

Vidal-Quadras va relatar que el 9 de novembre, el dia de l'atemptat, tornava de fer una passejada pel parc del Retiro a Madrid en direcció a casa seva i, en un moment donat, va sentir una veu d'algú per darrere, molt a prop, que li va dir: "Hola, senyor".

L'expresident del PP català va dir que va girar el cap i que va ser aquest moviment el que va propiciar que el tir no fos mortal, perquè la bala va entrar per una banda de la mandíbula i va sortir de l'altra. "Va ser un miracle", va exposar, abans de continuar detallant el seu atordiment i que un ciutadà li va tapar la ferida amb abundant sang ajudat amb la seva dessuadora.

El tret va sonar tan a prop que el va afectar a un timpà i ell, en aquell moment, va pensar que era víctima del règim iranià com a represàlia al seu suport a la dissidència.