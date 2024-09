Ábalos treu la metralleta contra el PSOE: "No necessito ningú"

José Luis Ábalos i Risto Mejide a 'Todo es Mentira'

L'exministre socialista José Luis Ábalos ha assegurat que no passarà a l'oposició perquè no té "síndrome d'Estocolm" i té clar qui li ha fet "la vida impossible" durant els darrers anys, ha dit en clara al·lusió al PP. "Puc fer oposició per lliure, no necessito ningú", ha matisat.

"Tranquils que jo no passo a l'oposició, si és això el que li preocupa algun", ha asseverat Ábalos abans d'explicar que no ho fa perquè no té "síndrome d'Estocolm" en una entrevista al programa 'Todo es Mentira' de Risto Mejide a Quatre. "Ho dic perquè fins i tot hi ha gent fins que es preocupa", ha recalcat.

Aquestes declaracions del que va ser secretari d'Organització socialista i que va deixar de ser militant del PSOE per unir-se al Grup Mixt al Congrés es produeixen després que la setmana passada el mateix Ábalos obrís la porta a deixar de donar suport als socialistes a la Cambra Baixa assegurant que ja no seria "seguidista" de la formació liderada per Pedro Sánchez.

En aquest sentit, argumentava que, en el futur, votaria "en consciència" ja que, segons ha dit, hi ha una "actitud hostil i intencionada" en contra per part dels socialistes. Tot això, després que l'actual ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, presentés una auditoria que creï "il·legal" al Senat i que buscava aclarir presumptes casos de corrupció en la seva etapa al capdavant del Ministeri.

En aquest sentit, Ábalos ha destacat que ha "sobreviscut en política tants anys" perquè no guarda cap mena de "ressentiment" i realitza "borró i compte nou". Així, s'ha reafirmat que fa uns quants mesos que no entaula paraula amb el cap de l'Executiu i que aquest mai li va arribar a oferir els motius de la seva destitució.