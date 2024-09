Les Canàries "es planten": alerten del desbordament de la xarxa d'acollida i consideren denunciar l'Estat i la UE

Arxiu - Arribada d'una piragua al port de La Restinga - Europa Press - Arxiu

El portaveu del Govern de les Canàries, Alfonso Cabello, ha advertit aquest dilluns que la xarxa d'acollida de menors migrants no acompanyats pateix un "desbordament total" a les illes a causa de la "deixació total de funcions" del Govern central i la UE, que és "més sagnant que mai".

En una roda de premsa per donar compte dels acords del Consell de Govern també ha revelat que hi ha "pressions" des de l'Estat, concretament des de "la Policia i la Fiscalia", perquè les ONG segueixin acceptant menors malgrat que no tenen capacitat .

Cabello es refereix concretament a un cas ocorregut aquest cap de setmana passat a El Hierro, on la saturació és "absoluta" atès que la seva xarxa d'acollida està preparada per a 150 menors i compta actualment amb 285.

"No poden més, la situació és molt tensa i complexa", ha indicat, per això el Govern canari "es planta" i avança mesures jurídiques contra la inacció de l'Executiu central que es detallaran aquest dilluns a la tarda als grups parlamentaris reunits al 'Pacte Canari per la Immigració'.

"És molt important comptar amb els partits i enriquir la proposta, volem un full de ruta sòlid i compartit i veurem la postura que tenen els partits", ha assenyalat en referència a un possible desmarcatge del PSOE.

Cabello espera que la "unitat" i l'interès dels menors es posi per sobre de la "crispació política", assumint que ara toca al PSOE i al Govern central "moure fitxa" una vegada que es va acordar a finals del mes de juliol que calia impulsar la reforma de la llei d'estrangeria.

En aquesta línia ha precisat que el Govern no és partidari d'obrir una via jurídica en assumptes migratoris, però ha assenyalat que d'alguna manera s'ha de "plantar" ja que a l'Executiu central "l'ha cremat" aquesta situació.

Amb tot, confia que hi hagi una "resposta ràpida" i no acabi amb els tribunals "de pel mig" atès que a les Canàries hi ha una "emergència humanitària" i és "ridícul" no trobar el suport de l'Estat i la UE "de manera contundent".

L'Estat ha de "fer un pas endavant"

Ha posat Lampedusa que "quan Europa es posa sembla que s'obté una resposta" ja que l'últim any ha rebut l'arribada de 8.500 migrants pels 25.000 que porta Canàries des de començament d'any --un 120% més davant del descens del 65% de la ruta italiana--

Cabello ha insistit que l'Estat "ha de fer un pas endavant i reaccionar" amb recursos humans i econòmics atès que només a l'agost han arribat a l'arxipèlag 571 menors i els últims quatre anys només se n'han derivat 500 a altres comunitats autònomes.

Només a l'agost han arribat a Canàries 4.055 migrants a bord de 44 embarcacions davant dels 2.931 d'agost de l'any anterior i la xarxa regional, amb capacitat per a 4.339 menors, compta actualment amb 5.283 distribuïts a 80 centres.

El portaveu ha deixat clar que "això no és un problema de les Canàries" atès que els migrants "arriben a Europa" --de fet el seu itinerari migratori és seguir cap al continent-- i per això "Canàries no es pot convertir en un centre d'internament".