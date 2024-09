El PSOE canvia per motius logístics les dates del congrés federal

El president del Govern i Secretari General del PSOE, Pedro Sánchez - Marta Fernández Jara - Europa Press

El PSOE ha comunicat un canvi en les dates del seu congrés federal al·legant motius logístics i ha precisat que, en lloc de ser els dies 15, 16 i 17 de novembre, com s'ha anunciat aquest dilluns, serà a finals d'aquell mes, en concret els dies 30 i 31 de novembre i 1 de desembre a Sevilla, encara que la convocatòria definitiva l?aprovarà aquest dissabte 7 de setembre el comitè federal.

Al principi el Congrés, que servirà per rellançar el partit després del cicle electoral i renovar l'equip de direcció, s'havia fixat per al cap de setmana del 15 al 17 de novembre a Sevilla, tal com ha anunciat aquest dilluns la portaveu socialista , Esther Peña. Tot i això, hores després el PSOE ha comunicat el canvi de data al·legant "qüestions de logística". Precisament, el 30 de novembre és la previsió que té ERC de celebrar el congrés.

Després del Congrés Federal se succeiran els congressos territorials a finals d'any i principis de l'any 2025, en què es posaran en joc tots els lideratges autonòmics del partit. L'últim congrés federal es va celebrar l'octubre del 2021 a València i, per tant, el següent no correspondria celebrar-se fins a la tardor del 2025, però Sánchez ha decidit avançar aquesta convocatòria.

Es tracta del 41è Congrés Federal del PSOE i, segons ha confirmat Esther Peña, el cap de l'Executiu ha comunicat a la reunió de l'Executiva d'aquest dilluns que es presentarà a la reelecció com a secretari general.

Ho aprovaran dissabte

D'aquesta manera, aquest dilluns ha convocat aquest dissabte la reunió d'un Comitè Federal que convocarà de manera oficial aquest Congrés Federal i es fixaran les pautes perquè se celebri a Sevilla.

Des de la direcció del PSOE consideren que aquest Comitè Federal del PSOE, on estaran presents els líders territorials socialistes, pot suposar una oportunitat per mantenir un debat intern sobre el finançament autonòmic, després dels recels que ha provocat l'acord amb ERC sobre el quota catalana a diverses federacions autonòmiques del PSOE.

De fet, algunes Executives regionals, com la liderada pel PSOE d'Aragó de Javier Lambán, ja han oficialitzat un rebuig exprés a aquest acord fiscal amb Catalunya, i moltes segueixen fent passos en contra del finançament singular per a Catalunya.

En qualsevol cas, la portaveu de la direcció del PSOE ha sostingut que el Comitè Federal del partit de dissabte que ve també servirà per marcar el calendari que suposaran els diferents congressos territorials per actualitzar els lideratges a les autonomies.