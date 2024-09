Feijóo comença el curs polític amb una promesa electoral: derogarà la "quota separatista" si governa

Alberto Núñez Feijóo - EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que si arriba a la Moncloa derogarà la "quota separatista" perquè és un "desafiament històric" contra la igualtat dels espanyols i ha garantit que cap comunitat autònoma governada pel seu partit assumirà aquesta "bilateralitat". Després d'acusar el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de comportar-se com un "cabdill en el seu partit", ha assenyalat que els espanyols hauran de "finançar els 13.000 milions d'euros que costarà més" aquesta quota, de manera que " disminuir els recursos de l'Estat i les autonomies per a educació i serveis socials.

En una entrevista a Onda Cero, Feijóo ha afirmat que la quota és "inconstitucional" i "aprofundeix en el relat independentista del procés". Segons la seva opinió, es tracta d'un "desafiament nacional" amb què s'està "derogant la Constitució in voce", ja que en els acords signats amb ERC es parla de "l'Espanya plurinacional" i "confederal".

"Estem davant d'un desafiament nacional al nostre país. Per què? Perquè una minoria ha canviat la convivència de tota la nació. Perquè una minoria ha decidit que totes les comunitats autònomes tindran el que tenien fins ara, el 50% de la recaptació dels impostos que es paguen en aquesta comunitat, tret de la Generalitat de Catalunya, que tindrà el 100%”.

Diu que el PP empunyarà la bandera de la igualtat

En ser preguntat si pot garantir que cap CCAA del PP no demanarà un finançament singular com el de Catalunya, Feijóo ha explicat que el PP té "un compromís" amb la seva ideologia i els seus principis, atès que la seva formació no té "una concepció bananera" del Govern, de la llei i de les institucions". Per això, ha dit que el seu partit “en cap cas no pot assumir la bilateralitat en aquells assumptes que són clarament multilaterals”.

"La bandera de la igualtat, la bandera de la solidaritat, és la bandera que en aquest moment només empunya el Partit Popular. S'ha acabat el Partit Socialista a aquests efectes", ha asseverat, per recalcar que ara no hi ha "res" que " distingiu el Partit Socialista de Catalunya de l'independentisme.

Tot seguit ha preguntat al Govern si "sumarà els 33.000 milions d'euros que suposaria extrapolar la quota separatista al conjunt de la nació". "¿Els espanyols pagarem 33.000 milions més sense impostos, a més dels que ja hem pagat en el major increment de pressió fiscal que hem tingut els últims cinc anys?", ha interpel·lat.

Feijóo ha dit que els espanyols han de "finançar els 13.000 milions d'euros que costarà més la quota separatista". Segons la seva opinió, això "significa que el Pressupost General de l'Estat disminuirà", així com "els recursos de les comunitats autònomes" per "un import aproximat de 13.000 milions", fent que tinguin "menys capacitats capacitats" per a infraestructures estatals i per a educació, per a serveis socials i dependència".

Veu Sánchez un "cabdill en el seu partit"

Preguntat després si està també en contra que es condoni del deute de les CCAA que també s'ha negociat amb ERC, Feijóo ha respost afirmativament i ha assenyalat que seran els seus presidents autonòmics els que hauran de contestar si també ho comparteixen perquè el PP "no és una secta". "Això els ho deixem al PSOE. Jo no sóc un cabdill, aquí l'únic cabdill a Espanya és el senyor Sánchez, cabdill al seu partit", ha manifestat.

Per tot això, ha anunciat que si arriba al Govern d'Espanya derogarà la quota catalana perquè “l'independentisme fiscal va en la línia del sobiranisme que planteja el procés de Catalunya i que en aquest moment ja defensa el Partit Socialista sense embuts”.

"Nosaltres estem en contra de qualsevol independentisme al nostre país i per tant estem en contra també de l'independentisme fiscal", ha dit, per afegir que si arriba a Moncloa es "tornarà a complir la Constitució".

Critica la "despesa singular" de Catalunya en ambaixades

El líder del PP ha assenyalat que totes les autonomies necessiten més finançament, no només Catalunya, i ha criticat la seva "despesa singular", en ser la que millor paga als seus polítics, la que més administració paral·lela té i la que més gasta en ambaixades i en acció exterior, segons ha dit.

És més, ha dit que Catalunya "fa temps que es fixa més en allò que li falta que en allò que gestiona" i està molt poc preocupada pels problemes dels ciutadans, com la sequera o l'educació". De fet, ha criticat que " comenci el curs una altra vegada amb multitud de barracons en comptes de classes i escoles”.

Després d'assegurar que l'independentisme fiscal va en la línia del sobiranisme del procés, el president del PP ha insistit que la seva formació plantejarà un nou sistema on no hi cap la quota separatista ni l'independentisme fiscal.

Descarta una moció de censura perquè és "inviable"

El cap de l'oposició ha llançat dures crítiques contra Sánchez, a qui ha acusat de "mercadejar" amb allò que no és seu: amb els diners dels espanyols per obtenir la Presidència de la Generalitat, amb la igualtat de tots davant la llei per a assolir la seva, i també amb el prestigi de les institucions.

És més, ha afirmat que es tracta del Govern més "feble i inestable" de la democràcia perquè porta vint votacions perdudes al Congrés i acumula més expedients i sumaris judicials oberts per corrupció que lleis aprovades a la Cambra Baixa. "L'Executiu depèn del xiulet final d'aquesta legislatura i això ho faran els independentistes", ha postil·lat.

Després de ser preguntat si veu factible presentar una moció de censura, Feijóo ha reconegut que hi ha més causes per presentar-la que quan se'n van anar de vacances, després de l'acord entre el PSC i ERC. Tot i que ha dit que aquesta eina política està "absolutament justificada", és "inviable" perquè, segons ha dit, al PP li "falten quatre escons".

Diu que Sánchez busca "purgar encara més" el que queda del PSOE

A més, ha dit que "l'obsessió del senyor Sánchez és romandre al Govern per aturar un càrrec, no exercir-lo". "Per defensar-se amb l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia dels problemes de govern i de partit que estan pendents de sentències judicials", ha indicat.

És més, el líder del PP ha assegurat que Sánchez vol seguir governant "per purgar encara més del que queda del PSOE a través del congrés federal que ha convocat" al novembre.

Finalment, Feijóo ha indicat que l'expresident català Carles Puigdemont ha estat "enganyat" pel Govern perquè, segons ha dit, li han fet una amnistia sabent que no se li aplicaria, està desproveït de l'Ajuntament de Barcelona i de qualsevol possibilitat de ser president de la Generalitat i amb menys immunitat de la que tenia anteriorment.