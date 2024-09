Agents de la UCO s'emporten documentació compromesa sobre Ábalos del Ministeri de Transports

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha rebut al Ministeri de Transports l'informe d'auditoria que vincula José Luis Ábalos amb el Cas Koldo , segons ha avançat Vozpópuli .

Dimecres 28 d'agost passat, agents de la Benemèrita van accedir a l'edifici i, per ordre del jutge Ismael Moreno, encarregat del cas, es van emportar tant l'informe com un USB amb documentació addicional que exposa irregularitats en la compra de mascaretes.

La directora de Gabinet d'Óscar Puente, Encarnación Sandonis, va entregar personalment els documents. Fonts properes al cas indiquen que el procés es va dur a terme amb "total normalitat".

L'informe d'auditoria, divulgat pel departament de Puente, assenyala directament José Luis Ábalos en relació amb les primeres ordres de compra realitzades amb l'empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión. El document destaca la implicació de l'exministre Ábalos en adjudicar a aquesta empresa contractes d'emergència durant els primers moments de la pandèmia, contractes en què va intervenir l'intermediari Víctor d'Aldama.

L'informe examina detalladament una primera ordre de compra del 20 de març de 2020, mitjançant la qual Ports de l'Estat va adquirir vuit milions de màscares (en lloc de les quatre inicialment previstes) per un total de 20 milions d'euros. També s'analitza una segona ordre, del 26 de març, que va consistir a comprar un nou lot a la mateixa empresa, controlada per Juan Carlos Cueto. La primera compra va ser realitzada per Ports de l'Estat, mentre que la segona ho va ser Adif; ambdues entitats dependents del Ministeri de Transports.

L'informe assenyala que el llavors ministre Ábalos va enviar una ordre des de l'adreça de correu del seu gabinet el 20 de març al sotssecretari d'aquell moment, Jesús Manuel Gómez, per adquirir 4 milions de màscares. Aquesta primera ordre, enviada a les 19.55 hores, va ser posteriorment anul·lada per una segona ordre enviada a la mateixa direcció a les 20.33 hores, en què es duplicava la comanda a vuit milions de màscares.