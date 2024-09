El 'no' dels barons socialistes a la quota catalana esclatarà al Comitè Federal de dissabte

Sánchez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

Els detalls de la quota catalana viuen dies de gran ebullició. Si aquest dimecres 4 de setembre és la ministra María Jesús Montero qui compareix davant el Senat (a petició del PP) per donar explicacions, dissabte serà el president del Govern, Pedro Sánchez, qui ho haurà de fer... en un escenari que hauria de ser favorable, el Comitè Federal del PSOE .

Tot i això, des de fa temps, aquest finançament singular per a Catalunya té també l'oposició ferma de diversos dels grans noms del seu partit.

Emiliano García-Page (Castella-la Manxa), Javier Lambán (Aragó), Adrián Barbón (Astúries) i Juan Lobato (Extremadura) són els noms que han volgut agafar la bandera del no dins de les files socialistes a aquest acord econòmic.

Tots ells (excepte Barbó) estaran a Ferraz el proper dissabte 7 de setembre al Comitè Federal amb arguments en contra d'aquest finançament singular per a Catalunya.

Algunes Executives regionals, com la liderada pel PSOE d'Aragó sota la direcció de Lambán, ja han manifestat oficialment el seu rebuig a l'acord fiscal, i moltes continuen prenent mesures en contra d'un finançament especial per a aquesta comunitat. Per la seva banda, la portaveu de la direcció del PSOE, Esther Peña, ha indicat que el Comitè Federal del partit, que se celebrarà dissabte que ve, també servirà per definir el calendari dels diferents congressos territorials destinats a renovar els lideratges a les autonomies.

L'objectiu de Sánchez amb la celebració del 41 Congrés Federal del novembre seria "alinear les veus" dins del partit. És a dir, fer callar les crítiques que han sorgit recentment contra la seva gestió i els acords amb els independentistes, que han obligat els socialistes a acceptar mesures controvertides com l'amnistia o un finançament singular. De fet, el secretari general del PSOE utilitzarà aquest congrés, així com els posteriors congressos regionals que se celebraran en cadena després del de Sevilla , per fer canvis significatius en algunes de les autonomies més crítiques .

Al PSOE es dóna per fet el relleu de Lambán, Lobato i Juan Espadas , i no es descarta fins i tot la substitució del recent elegit secretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Aquest darrer va impulsar a l'agost l'oposició dels barons contra la concessió fiscal la Generalitat, tot i haver estat elegit el març d'aquest any i haver de tornar a presentar-se a la reelecció després del període de congressos. Gallardo va arribar a exigir la convocatòria urgent d'una Conferència Política del Partit Socialista per a l'agost, un fòrum que aplega representants de totes les autonomies i de la direcció del partit.