El Govern central presentarà el sostre de despesa el pròxim dimarts 10 de setembre

Una reunió del Consell de Ministres. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat que el Govern treballarà per l'aprovació d'uns Pressupostos Generals de l'Estat i ha anunciat que el proper Consell de Ministres tornarà a aprovar el límit de despesa no financera del 2025, conegut com a sostre de despesa, i els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per al conjunt d'administracions per a la remissió al Parlament per al debat i la votació.

"Els anunci que el proper Consell de Ministres aprovarem novament el sostre de despesa per a la seva remissió al Parlament", ha avançat el cap de l'Executiu durant l'acte d'inauguració del curs polític, que s'ha celebrat a la seu de l'Institut Cervantes, a Madrid.

A finals del mes de juliol, el Ple del Congrés dels Diputats va rebutjar els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions, que és el primer pas per a l'aprovació dels comptes públics, després de l'inesperat vot en contra de Junts.

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ja ha fet lliscar públicament que el Govern tornarà a presentar els mateixos objectius d'estabilitat pressupostària per al conjunt d'administracions públiques, defensant que es tracta d'una proposta "molt sensata i molt positiva" per a les comunitats autònomes i els ajuntaments.

Tot i això, Sánchez ha confirmat que el Govern "treballarà per l'aprovació d'uns Pressupostos Generals de l'Estat que portin l'ADN, la marca i el segell de l'Executiu de coalició progressista". "Uns Pressupostos socials, ambiciosos, que consolidin i expandeixin la inversió pública que venim a fer", ha emfatitzat Sánchez, que ha rebutjat així els dubtes sobre que el Govern hagués renunciat a la presentació dels comptes del proper any.