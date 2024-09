Escrivá ja té substitut: aquest serà el nou ministre de Transformació Digital

Foto: EuropaPress

El director de Gabinet del president del Govern, Óscar López, serà el nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública, en substitució de José Luis Escrivá, que serà el nou governador del Banc d'Espanya, segons ha avançat 'El País' .

A López el substituirà Diego Rubio, actual secretari general de Polítiques Públiques, Assumptes Europeus i Prospectiva Estratègica de la Presidència del Govern.

López va rellevar el 2021 Iván Redondo com a cap de Gabinet de Pedro Sánchez. Amb anterioritat, va ser secretari d'Organització del PSOE (entre el 2012 i el 2014) i va estar amb el cap de l'Executiu en la primera etapa, abans de tornar a la primera línia de Moncloa després d'un allunyament entre tots dos. Entre el juliol del 2018 i fins al mateix mes del 2021, López va ser president de Paradores.

El nou ministre de Transformació Digital, llicenciat en Ciències Polítiques amb la doble especialitat d'administració pública i relacions internacionals per la Universitat Complutense de Madrid, haurà de fer front al nou desplegament dels fons europeus per millorar la digitalització de l'economia espanyola, així com dur a terme la modernització de les administracions públiques.

Un dels reptes més immediats de López al capdavant de la cartera de Transformació Digital és la reordenació prevista per a aquest mes de setembre de l'espectre radioelèctric, atès que la fusió entre Orange i MásMóvil, que ha donat origen a MasOrange, ha generat per a la firma un excedent de freqüències a la banda de 3,5 GHz, de la qual s'ha de desprendre per complir les exigències comunitàries.

Una altra de les actuacions previstes és donar un impuls definitiu al Programa Únic-Banda Ampla, finançat pels fons NextGenerationEU i que té com a objectiu proporcionar serveis de banda ampla ultraràpida a les zones sense cobertura adequada ni previsions per a la seva dotació a través de la concessió de ajudes als operadors de telecomunicacions i estendre la cobertura del 5G.

Pel que fa a les operadores de telecomunicacions, López es pot enfrontar a l'impacte en l'opinió pública de l'ERO per a 795 persones presentat per MasOrange malgrat haver-se compromès prèviament a preservar l'ocupació, cosa que ha suscitat les queixes dels sindicats, que no descarten buscar la mediació del Govern.

Aquest ajustament de plantilla, que afecta el 17% dels seus empleats, se suma a les retallades dutes a terme aquest any per Telefónica (3.421 empleats), Vodafone (898) i Avatel (674), amb una afectació total propera a les 6.000 persones , a causa de causes com la caiguda de marges, lincrement del seu deute o les operacions corporatives.

A més, el departament preveu llançar a finals d'estiu l'app per verificar l'edat i vetar l'accés de menors al porno amb la primera versió de Cartera Digital Beta, l'aplicació mòbil que incorporarà un sistema de verificació d'edat perquè els menors no accedeixin a continguts per a adults.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLIC PER AL 2025

En matèria de Funció Pública , els sindicats reclamen que el Govern aprovi com més aviat millor una Oferta d'Ocupació Pública per al 2025 d'acord amb les necessitats reals de personal de l'Administració, que s'elimini la taxa de reposició, i es compleixi el compromís de reduir la temporalitat al 8% a finals d'aquest any des del 30% actual (el doble que al sector privat).

Així mateix, demanen un nou acord salarial que permeti al conjunt d'empleats públics recuperar la pèrdua de poder adquisitiu acumulat en la darrera dècada, a més de recuperar l'estructura salarial prèvia a les retallades fixades al Reial decret llei 8/2010 i l'equiparació salarial entre les diferents administracions públiques.

Altres de les reivindicacions a què haurà de fer front López són culminar els processos d'estabilització a les administracions públiques, implantar la jornada de 35 hores, el desenvolupament de la Llei de Funció Pública per possibilitar l'avaluació de l'exercici dels funcionaris o la modificació del Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per establir a la normativa bàsica aspectes com l'homogeneïtzació de la promoció interna, la carrera professional, la indemnització per residència, l'aportació a plans de pensions, la regulació de la jubilació parcial, la consideració de les llengües cooficials exclusivament com a mèrit i l'excepcionalitat de la condemna a costes processals en la defensa dels seus drets laborals.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

López, amb un marcat perfil polític i 'mà dreta' fins ara de Pedro Sánchez, és un vell conegut del PSOE, ja que entre el 2012 i el 2014 va ser 'número dos' del partit, després d'ocupar la Secretaria d'Organització del PSOE. Amb anterioritat, el 2008, va ser elegit secretari general del PSOE de Castella i Lleó i el 2011 va ser candidat a la Presidència de la Junta de Castella i Lleó.

El 2015 va ser designat senador en representació de les Corts de Castella i Lleó, càrrec en què es va mantenir fins a l'any 2018, any en què va ocupar la presidència de Paradores. Així mateix, López, nascut a Madrid, casat i amb dues filles, va ser elegit diputat pel PSOE el 2004 i va formar part del Congrés fins a l'any 2011. En aquells anys va ser el ponent de lleis com la de la corporació de RTVE, la transició a la TDT o la Llei general audiovisual.