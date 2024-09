Montero tanca el debat sobre la quota catalana: Catalunya recaptarà el 100% dels impostos

Arxiu - La vicepresidenta primera del Govern, ministra d'Hisenda i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, durant una sessió de control al Govern, al Senat, a 18 de juny de 2024 - EP

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat aquest dimecres que l'acord amb ERC per a un finançament singular a Catalunya estableix que la "solidaritat" d'aquest sistema ha de garantir un nivell similar de serveis públics a totes les comunitats autònomes, però “sempre que duguin a terme també un esforç fiscal similar”. A més, ha constatat que compliran el pacte amb ERC, de manera que la Generalitat recaptarà el 100% dels impostos, excepte els locals.

Així ho ha dit la ministra Montero a la seva intervenció davant el Ple del Senat per explicar l'acord fiscal amb ERC, insistint en el terme de finançament singular per a Catalunya, sense esmentar l'expressió 'concert econòmic' malgrat les insistències dels 'populars' i els recels de les formacions independentistes.

Segons ha explicat, llegint extractes de l'acord, l'aportació de Catalunya a l'Estat amb aquest nou model de "solidaritat" s'establirà mitjançant un percentatge de participació als tributs.

"L'aportació ha de ser explícita i s'ha de reflectir de manera transparent, al punt que l'acord inclou que la Generalitat ha de contribuir a la solidaritat amb les comunitats autònomes, una solidaritat que permeti que els serveis prestats pels diferents governs autonòmics a els seus ciutadans puguin assolir nivells similars, sempre que duguin a terme també un esforç fiscal similar", ha afegit.

I és que, segons ha defensat Montero, la quota de "solidaritat" que aportaria Catalunya a l'Estat amb aquest nou model singular s'assemblaria a l'actual sistema de finançament autonòmic, tot i que ha exigit a les comunitats un esforç fiscal per assolir nivells semblants quant a els serveis públics.

L'agència tributària catalana

En la seva intervenció davant el Ple del Senat, a què no han acudit altres membres del Govern per coincidir amb un acte del president Pedro Sánchez, la ministra Montero sí que ha reconegut que Catalunya començarà a recaptar el cent per cent dels impostos a través de l'Agència Tributària catalana, tal com apareix a l'acord amb ERC perquè Salvador Illa sigui president de la Generalitat.

"La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos suportats a Catalunya corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya, excepte els de naturalesa local. En segon lloc, l'aportació catalana a les finances de l'Estat integra l'aportació pel cost de l'Estat “, ha afegit Montero.

Per tant, Montero ha proclamat que l'acord entre ERC i PSC "desplega ni més ni menys que el previst ja a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, validat pel Tribunal Constitucional i, per tant, segons el que preveu la Constitució".

"Una ampliació de l'espai fiscal d'acord amb la voluntat d'avançar en autogovern, això sí, garantint alhora la solidaritat interterritorial", ha sostingut la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda.

Tot i això, la ministra Montero ha reivindicat l'acord amb ERC, recriminant als crítics que parlin d'un "pacte insolidari" amb la resta de comunitats autònomes: "És un acord solidari que aprofundeix en el federalisme".

Contra el PP

Montero ha arrencat la seva intervenció davant el Ple del Senat carregant contra el PP per obligar-la a comparèixer a la Cambra Alta per explicar aquest acord amb ERC, rebutjant que el concert econòmic per a Catalunya es tracti d'un "secessionisme fiscal" com fan referència els populars '.

Segons ha dit la vicepresidenta Montero en la seva intervenció, "l'esport favorit del PP és utilitzar Catalunya com a simple i planament element de confrontació per intentar rascar alguns vots a la resta del territori".

I és que la ministra Montero ha dedicat gran part de la seva intervenció a carregar contra el PP, a qui ha acusat d'instal·lar-se el “no per sistema”: I “aquesta posició té una inutilitat absoluta perquè no serveix per avançar, ni per al desgast polític".

"Si només fem servir el finançament per fer greuges comparatius o confrontació territorial, no anem enlloc --ha advertit--. I efectivament tinc la sospita que el PP ha preferit aquesta via", ha sentenciat.

Finalment, Montero també ha aprofitat el seu discurs per reivindicar els recursos que ha destinat el Govern a les comunitats autònomes des de l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, tot i que ha insistit a afrontar una reforma del model.