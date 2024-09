El Congrés es prepara per celebrar la setmana que ve la primera votació sobre la 'quota catalana'

Arxiu - La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero i darrere el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la sortida d'una sessió plenària - Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu

El Congrés acollirà la setmana que ve la primera votació sobre el finançament singular de Catalunya, tal com es recull en una moció del PP que es discutirà al proper Ple.

Es tracta d'una iniciativa amb què el PP vol que el PSOE es posicioni sobre la necessitat de mantenir la multilateralitat en les negociacions sobre el finançament autonòmic en comptes del model 'singular' i la bilateralitat que reclamen els partits independentistes per a Catalunya.

El text, derivat d'una interpel·lació urgent amb la vicepresidenta María Jesús Montero que va tenir lloc el juny passat, es va registrar abans que ERC i el PSC arribessin a un acord per impulsar un nou sistema de finançament per a Catalunya similar al concert econòmic. En qualsevol cas, els populars tenen opció d'actualitzar la redacció via esmena.

Un "greuge comparatiu"

En la seva moció, el PP recorda que els compromisos signats per l'Executiu amb Junts i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez "amenacen de trencar" els principis d'igualtat, equitat i solidaritat en termes econòmics i socials. "Condonar 15.000 milions d'euros a Catalunya és doblement injust", afirmen.

A parer seu, qualsevol cessió del Govern a l'independentisme català en temes de finançament és "només" per comprar els seus vots i suposa un "greuge comparatiu" cap a les altres CCAA perquè es "premia" a la comunitat que, "rebent més recursos que ningú , pitjor ha gestionat i més ha malbaratat”. A més, remarquen que aquest deute "no desapareix", sinó que es "mutualitza" i l'han de pagar la resta de les CC.AA.

La iniciativa consta de dotze punts per, entre altres mesures, garantir que la multilateralitat i la transparència siguin els principis sobre els quals es fonamentarà la negociació del nou sistema de finançament autonòmic abandonant qualsevol bilateralitat amb les CCAA.

Al fil d'aquesta qüestió, s'urgeix també l'Executiu a convocar tant la Conferència de Presidents com el Consell de Política Fiscal i Financera, i es reclama que es quantifiqui, sobre la base de diferents pronunciaments previs de la ministra d'Hisenda, la quantitat i la fórmula de l'increment dels fons a destinar a les CCAA per a coneixement previ i garantir que ningú no perdi i tots guanyin.

També volen que s'estableixi un fons transitori que doni suport a les CC.AA durant el procés que duri la negociació del sistema de finançament per tal que serveixi per atenuar els problemes actuals.

Les CC.AA. han de decidir

A més, els d'Alberto Núñez Feijóo demanen que se n'asseguri el respecte i que es tingui en compte tant la insularitat de les Canàries i les Balears, com les especialitats de les dues ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

En la iniciativa advoquen també per modificar el reglament del CPFF per tal de dotar les CC.AA de més capacitat de decisió en la presa de decisions.

Pel que fa a aquesta qüestió, en un altre dels punts de la iniciativa reclamen que la reforma del sistema de finançament es base en l'anàlisi de dades i tenint en compte la futura despesa en sanitat i polítiques socials derivades de l'envelliment de la població que se'n va a produir en els propers anys.

Igualment advoquen per tenir en compte, dins dels càlculs, la ponderació de variables com la dispersió o la despoblació perquè es pugui garantir la suficiència financera autonòmica i la prestació dels serveis en condicions d'igualtat a tot el territori nacional.

Les decisions "unilaterals" les paga el Govern

Des del PP volen a més introduir dins del sistema de finançament autonòmic una nova cogovernança dels fons europeus derivats del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que atengui les reivindicacions que han manifestat totes les CCAA. Però també que s'analitzin els fons existents i el compliment dels fins per als que estan previstos.

Finalment urgeixen assegurar el respecte a les capacitats normatives de les comunitats autònomes, evitant intromissions en les seves competències i incloure-hi una clàusula en la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes.

D'aquesta manera el que volen des del PP és que s'acordi un Compromís d'Estat que asseguri que qualsevol increment de costos extraordinaris derivats de decisions unilaterals del Govern amb repercussió a les CCAA porti automàticament adherida el finançament necessari per complir-lo.