Gamarra assegura que Sánchez ha avançat el Congrés del PSOE per fer una "purga"

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat aquest dimecres que el seu partit no té previst avançar el seu congrés i ha afegit que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha anticipat el novembre el conclave del PSOE per fer una "purga" al mig del debat per l'anomenada quota catalana.

La decisió de Sánchez de fixar ja el Congrés Federal del PSOE, unit als conclaves que mantindran altres partits polítics aquesta tardor --com ERC i Junts--, ha posat el focus al PP i en si Alberto Núñez Feijóo també es podria plantejar posar data a un congrés ordinari.

Al ser preguntada expressament si el PP es planteja avançar el seu congrés o convocar una convenció ideològica en els propers mesos, Gamarra ha assenyalat que no és al "full de ruta" del Partit Popular.

"En això hi ha Pedro Sánchez perquè està en una purga interna, que és una altra cosa diferent. Però això no respon al que és el funcionament normal d'un partit, que té els seus temps i que a més està funcionant amb absoluta normalitat i sobretot amb un full de ruta perfectament marcat", ha manifestat.

Així, ha recordat que Alberto Núñez Feijóo va arribar a la Presidència del PP l'abril del 2022 amb el mandat que els afiliats li van donar al congrés celebrat a Sevilla i ha insistit que Sánchez en avançar el congrés del PSOE al mes de novembre el que està "única i exclusivament és intentar fer pinya amb una purga".

Al seu entendre, Sánchez busca que el recolzin en el finançament singular de Catalunya i "en allò en què tantes i tantes veus" del PSOE han dit que "no es pot trencar: el principi de la solidaritat i el principi d'igualtat" .

La 'número dos' del PP ha assegurat que suposa acabar amb el "principi de la història" del PSOE "en la defensa d'uns valors que Pedro Sánchez ha lliurat per mantenir-se al poder".

"Però això és el Sanchisme, no és el Partit Popular i no és Alberto Núñez Feijóo. Som absolutament diferents", ha asseverat.

2018 i 2022, dos congressos extrahordinaris del PP

Fonts del PP ja van recordar aquest dilluns que els Estatuts del PP marquen que els congressos se celebren cada quatre anys i, per tant, tocaria l'abril del 2026. L'últim congrés del PP va tenir lloc a Sevilla l'abril del 2022 i va triar Feijóo com a nou president després de la crisi interna que va enfrontar Pablo Casado amb Isabel Díaz Ayuso.

Els populars no celebren un conclave ordinari amb ponències des del 2017, quan Mariano Rajoy estava al capdavant del Partit Popular. El juliol del 2018, després de ser desallotjat del Govern per la moció de censura que va promoure Pedro Sánchez, el PP va celebrar un altre congrés extraordinari en què Pablo Casado es va imposar sobre la fins aleshores vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría