Coalició Canària es planteja retirar el suport a Sánchez

Foto: EuropaPress

El president de Canàries i líder de Coalició Canària, Fernando Clavijo , ha expressat aquest dijous que no està "satisfet" amb el compliment de l''agenda canària' que va pactar amb el Govern, avançant que hi ha un debat intern dins del partit en què s'està replantejant el suport a Pedro Sánchez, mentre que ha realitzat una "projecció prudent i modesta" que es poden superar els 50.000 migrants arribats a les illes el 2024.

Així s'ha pronunciat el president canari en declaracions als periodistes després de la reunió que ha mantingut a la seu de la Delegació del Govern de les Canàries a Madrid amb responsables d'ONG per abordar l'emergència migratòria després d'un nou dia amb arribades de migrants arxipèlag.

En aquest context, Clavijo, que és líder de Coalició Canària també, ha dit que el seu grup no està satisfet amb el compliment de l''agenda canària' i hi ha un debat intern al partit sobre què fer si no es compleix en els termes pactats .

Això sí, el president canari ha precisat que "això no té res a veure" amb la situació que s'està abordant actualment amb el Govern per assolir un acord i reformar la Llei d'Estrangeria per certificar el trasllat dels menors estrangers no acompanyats a les illes.

LA REUNIÓ AMB LES ONGS

Clavijo ha traslladat aquest dijous als representants de diferents ONG de la decisió del seu Govern regional d'entaular un procés jurídic contra l'Estat per "deixar sols" els menors estrangers que arriben a les illes. Aquell mateix dilluns, el president de les Canàries va decidir advertir també el Govern que els migrants que arribessin a les illes a partir d'aquell dia serien responsabilitat de l'Estat.

"Portàvem mesos i mesos dient que ens enxamparia el toro, ja que ens ha agafat. La setmana passada van arribar més de 2.000 persones en un parell de dies, 547 menors al mes d'agost. Anem batent rècord després de rècord. Tristament, el any 2023 va ser l'any de més arribades de tota la història i aquest any 2024 el portem més que duplicat. És a dir, amb una projecció fins i tot prudent i modesta que a finals d'any ens podem trobar que superem els 50.000 migrants a Canàries", ha alertat Clavijo.

En aquest context, Clavijo ha transmès a les ONG que el seu Govern ha hagut de "protegir els menors per garantir l'estabilitat i sobretot la seguretat pública dels treballadors de la comunitat autònoma i així com les mateixes ONG".

SENSE NOTÍCIES DEL GOVERN

Amb tot, el president canari ha lamentat que "cap membre de l'Executiu" s'hi hagi posat en contacte després de la decisió d'entaular un procés jurídic per l'assumpte de la migració, tot i que ha dit que, si finalment ningú no l'anomena, serà ell qui lideri aquestes converses amb el Govern.

En qualsevol cas, davant l'oferiment que ha realitzat la ministra de Defensa, Margarita Robles , per abordar l'emergència migratòria, Clavijo ha agraït aquestes paraules de la ministra i s'ha justificat a portar l'assumpte als tribunals en què s'ha vist a " la necessitat” de fer-ho.

I Clavijo ha tornat a insistir a exigir al Govern que truqui al PP per aconseguir un acord que finalment reformi la Llei d'Estrangeria , oferint-se a estar en aquestes converses: "Ens precupa la impossibilitat que el Govern citi el PP per donar una resposta" .

LI INTERESSA LA BATALLA POLÍTICA

Al fil, el president canari ha dit que "no s'explica" que el Govern no negociï amb el PP, suggerint que no li interessen els menors no acompanyats, sinó la "batalla política" i acusar el PP d'acostar-se a la dreta. "L'única explicació és que algú vol que passi el que passarà a les Canàries els propers mesos", ha advertit el president canari.

Finalment, Clavijo ha menyspreat el pla dissenyat per la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, per reduir la migració a la península: "No creiem que això sigui ideal, creiem que ha de ser acollit de manera digna, s'ha de respectar els seus drets".