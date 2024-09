L'advertiment d'Ayuso als presidents autonòmics del PP

Isabel Dies Ayuso - EP

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat aquest dijous als presidents autonòmics del PP que no se senten amb el president del Govern, Pedro Sánchez, de manera bilateral i no el segueixin a "la seva estratègia d'intentar comprar a les comunitats".

"Això no va de diners, va d'Espanya. És un Govern que malgasta els diners de tots", ha sostingut en la seva intervenció durant l'acte d'inici del curs polític del Grup Parlamentari Popular, a Arganda del Rey.

La dirigent madrilenya creu que Sánchez vol "dividir" les autonomies per "blanquejar la ruptura territorial que s'està engegant" i fer que la postura del PP i la del Govern "s'uneixin", per, a més, aconseguir que la figura del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, "es dilueixi".

"Jo demano als presidents de les comunitats autònomes que no comprin l'estratègia de Sánchez i del seu còmplice Montero, la reconeixeran per ser la senyora que, de tant aplaudir, genera més energia eòlica que tothom", ha ironitzat, al temps que ha defensat que ella es nega "a parlar només de Madrid".

Així, ha deixat clar que només parlarà de la regió si també es té en compte la resta perquè "el que passi a qualsevol racó d'Espanya és cosa de tots". Per Ayuso, "mentre no hi hagi una Conferència de Presidents", els presidents autonòmics no poden seure "davant d'aquesta política mesquina a negociar res" ni a parlar "de terrers".

En aquest punt, ha insistit a sol·licitar als seus companys de partit que si "hi ha una reunió", sigui "per anar tots junts", perquè, al seu parer, "aquest Govern intentarà subornar-los un per un a la Moncloa".

"Els ciutadans ens han triat per fer el que és correcte, no el que és convenient, i el que és correcte, no el nostre. El dia que deixem d'entendre que Espanya està per sobre de tot això, cada comunitat autònoma es quedarà sola i, per descomptat , quedarà completament empobrida", ha remarcat.