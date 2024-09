Alvise dóna la sorpresa i vota en contra de les subvencions al toreig: "Ni un sol euro públic"

L'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de l'agrupació S'ha acabat la Festa, al Congrés dels Diputats, a 1 de juliol de 2024, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

L'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la plataforma S'ha acabat la festa (SALF), ha votat al Parlament Europeu en contra d'atorgar subvencions europees al toro de lídia perquè considera que no s'han de destinar diners públics a un espectacle de "brutalitat, crueltat i tortura" animal com les curses de braus.

Així ho ha explicat Alvise Pérez en un vídeo publicat a les seves xarxes socials, en què confirma que en una reunió de la Comissió d'Agricultura en què ha votat a favor de treure subvencions públiques al toro de lídia.

Reconeix que la seva posició és diferent de la de PP i Vox, però ho argumenta que no li sembla bé subvencionar les curses de braus. "Ni un sol euro públic a cap activitat de lleure basada en la crueltat animal", sosté.

"Apunyalar" un animal fins a la mort

Davant els que l'avisen de la influència del toro de lídia a la cultura espanyola ia la ramaderia, el líder de SALF insisteix que no recolzarà "que s'apunyali a un animal que pateix d'una manera brutal fins a morir".

"Amb el meu vot no comptareu per maltractar animals de cap manera --proclama--. Voleu diners públics específicament per a un espectacle de brutalitat, crueltat, abús, tortura, violència i maltractaments contra un animal per mer lleure i no em dóna la gana”.