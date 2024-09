Feijóo convoca els seus barons aquest divendres mentre Ayuso fa un pols a Gènova

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - EP

Aquest divendres Alberto Núñez Feijóo, el president del PP, es reunirà amb els barons enmig d'una tensió creixent amb Isabel Díaz Ayuso. La direcció nacional del PP deixarà en mans dels seus barons territorials si acudeixen a reunions bilaterals amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, després que aquest hagi anunciat una ronda per veure's amb cadascun dels presidents de forma individual al Palau de la Moncloa, segons han indicat fonts de la cúpula del partit. Amb aquest moviment, la cúpula popular desautoritza la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha demanat aquest dijous als presidents del PP que no se senten amb Pedro Sánchez de manera bilateral mentre no hi hagi una Conferència de Presidents. Al seu entendre, intentarà "subornar-los" un a un a La Moncloa buscant "blanquejar la ruptura territorial" i no poden seguir-lo en "la seva estratègia d'intentar comprar" a les comunitats.

Però les paraules d'Ayuso no han assegut bé els companys. Poc després fer les declaracions, el president de Múrcia, Fernando López Miras, ha defensat veure's amb el president del Govern per parlar d'assumptes que afecten la comunitat. Això sí, ha advertit "que no compti amb la Regió de Múrcia" si el que vol és "establir una negociació bilateral amb els territoris per perjudicar els uns davant els altres". "Estic desitjant que em convoqui per asseure's amb ell i poder decidir això a la cara", ha emfatitzat.

'Gènova' no prohibirà cap reunió

A l'equip que dirigeix Feijóo --que va ser durant 14 anys president de la Xunta-- han assenyalat que respectaran qualsevol reunió entre els seus presidents i qualsevol membre del Govern per tractar assumptes que afecten cada comunitat.

Així, han indicat que la seva confiança i respecte en els seus representants a les CCAA és "absolut" i han afegit que "tots ells són ferms" en la defensa dels seus territoris davant del xantatge que pretén Sánchez per buscar còmplices en les seves cessions a l'independentisme. ", han assenyalat a Europa Press les fonts consultades".

En aquest sentit, han subratllat que són els presidents autonòmics els responsables de fixar el nivell de relació institucional que considerin oportú i, per tant, 'Gènova' "ni induirà ni prohibirà cap reunió", han indicat les mateixes fonts.

El PP nacional ha lamentat que el president del Govern s'hagi negat fins ara a rebre els presidents autonòmics i faci gairebé un any que no convoqui la Conferència de Presidents, que han reclamat per escrit en nombroses ocasions, segons fonts de la formació.

Feijóo reuneix els barons aquest divendres a Madrid

La direcció nacional del PP ha posat en valor el "compromís amb la solidaritat de tots els territoris governats pel PP i el seu compromís amb la negociació multilateral pel que fa al sistema de finançament".

"Els que buscaven divisió no l'han trobada ni la trobaran, i així quedarà palès després de la reunió de demà a la cimera de presidents que dirigirà Alberto Núñez Feijóo", han assegurat fonts populars, en al·lusió a la reunió amb els seus barons ' a Madrid per escenificar un front comú contra l'anomenada quota catalana i demanar multilateralitat en el finançament.